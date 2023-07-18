Обстрел Львова 6 июля: из-под завалов достали живого кота и отдали хозяйке (фото, видео)

Сообщается, что у хозяйки кота из-за обстрела погибла мать. Однако удалось спасти собаку по кличке Альфа и кота Черчилля.

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Во Львове, спустя 11 дней после обстрела Львова россиянами, из-под завалов жилого дома достали живого кота. Об этом сообщила председательница организации "Всемирная ассоциация по животным Украины" Оксана Кошак в Facebook.

По ее словам, кота по кличке Черчилль уже забрала хозяйка по имени Оля. Ее мать погибла в результате обстрела. Раньше удалось найти собаку Ольги. Овчарка по имени Альфа (волонтеры назвали ее Алисой) также вернулась хозяйке.

Что касается кота Черчилля, то, как пишет Оксана Кошак, у него обезвоживание и сильная усталость, но есть аппетит.

"Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля. Мы вместе отвезли его в клинику. Котик обезвожен, устал, но имеет аппетит", — написала Кошак.

Также она поделилась фотографиями спасенных из-под завалов животных.

Кот Черчилль Фото: Оксана Кошак/Facebook

Овчарка Альфа (Алиса) и хозяйка Ольга

Как рассказала сама Ольга, она находилась с матерью в одной комнате, когда в дом попала ракета. Она пробовала достать мать из-под завалов, так как видела ее ноги. Затем услышала как пищит собака, но не могла понять, где она находится. Через полчаса приехали спасатели и вытащили Ольгу и собаку.

Последсвтия обстрела Львова 6 июля

Напомним, что 7 июля Фокус рассказывал, как живет Львов после самой разрушительной атаки. Разбор завалов не прекращался ни ночью, ни утром. Спасательно-поисковые бригады работали более суток в две смены.

Также сообщалось, что в результате российской атаки во Львове 6 июля погибли 10 человек. Ранения получили 42 человека.