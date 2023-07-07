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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Обстрел Львова 6 июля

"Меня там кот ждет": как живет Львов после самой разрушительной атаки, — репортаж Фокуса (фото)

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Фото: Фокус | Возле развалин дома стоят около десятка людей в домашней одежде, они ждут разрешения подняться в свои квартиры

Во Львове закончили разбирать завалы в доме по улице Стрыйской, по которому Россия нанесла ракетный удар в ночь на 6 июля. Теракт оккупантов унес жизни десяти человек, еще 42 получили ранения – 16 из них госпитализированы. Корреспондент Фокуса пообщалась с жильцами разрушенного дома спустя сутки после ракетной атаки ВС РФ.

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7 июля решением мэрии во Львове объявлен траурным днем в память о жертвах ракетной атаки ВС РФ. Погода в городе соответствует настроению жителей – с утра не прекращается дождь, хотя синоптики обещали солнце и легкую облачность.

Впрочем, несмотря на погодные условия, разбор завалов не прекращался ни ночью, ни утром. Спасательно-поисковые бригады работали более суток в две смены, рассказывают в ГСЧС Львова.

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Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове
Фото: Фокус
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Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове
Фото: Фокус
атака на Львов, Львов 6 июля, ракетный удар по Львову, стрыйская 66, стрыйская 66 Львов, удар по Львову, обстрел Львова, взрывы Львов, прилет во Львове, Львов 06.07.23, трагедия во Львове, удар по Львову сегодня, Львов Стрыйская улица Fullscreen
Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове
Фото: Фокус
атака на Львов, Львов 6 июля, ракетный удар по Львову, стрыйская 66, стрыйская 66 Львов, удар по Львову, обстрел Львова, взрывы Львов, прилет во Львове, Львов 06.07.23, трагедия во Львове, удар по Львову сегодня, Львов Стрыйская улица Fullscreen
Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове
Фото: Фокус
атака на Львов, Львов 6 июля, ракетный удар по Львову, стрыйская 66, стрыйская 66 Львов, удар по Львову, обстрел Львова, взрывы Львов, прилет во Львове, Львов 06.07.23, трагедия во Львове, удар по Львову сегодня, Львов Стрыйская улица
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В 8:27 военная администрация объявила о завершении работ. После этого к разрушенному дому начинают приходить жильцы, которые хотят подняться в квартиры, чтобы забрать уцелевшее имущество. Без зонтов, в домашней одежде возле развалин собственного жилья стоят около десятка людей. Все они ждут разрешения от военных и полиции пересечь красно-белую ленту и подняться в свои квартиры, в которых до 6 июля у них кипела жизнь.

"У меня там кот спрятался, сидит там ждет", – рассказывает Фокусу жительница дома на улице Стрыйской. Она одета в куртку и домашние штаны. После ракетного удара женщину приютили друзья. Она уверяет, что ее жилище практически полностью уцелело, но убедиться в этом нужно лично.

Рядом с ней стоит соседка – пожилая женщина пенсионного возраста. Ее глаза не высыхают от слез – она не знает, сможет ли найти что-то из старой жизни среди руин.

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Местные жители возле разрушенного дома во Львове
Фото: Фокус
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Местные жители возле разрушенного дома во Львове
Фото: Фокус
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Местные жители возле разрушенного дома во Львове
Фото: Фокус
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Во дворе дежурят несколько десятков волонтеров в возведенных палатках: международные организации составляют списки для предоставления материальной помощи, местные активисты поят людей горячим чаем. Также свои услуги предоставляет психолог.

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Волонтеры предлагают жителям чай, чтобы согреться
Фото: Фокус

Люди греются и ждут разрешения попасть домой. Однако военные не спешат пускать их за красно-белую ленту. Коммунальные машины регулярно вывозят мусор. Одна сменяется другой. Но жильцы продолжают стоять под дождем и ждать момента, чтобы переступить порог дома.

"Нужно ждать, добиваться, у меня там много чего уцелело", – рассказывает пострадавшая. Рядом с ней стоит мужчина – его мама жила в этом доме. Сейчас женщина приходит в себя после ночи 6 июля. Мужчина держит в руках деревянную коробку – все, что уцелело. Все документы и вещи его матери уничтожены.

Вокруг дома на Стрыйской еще десятки кафе, аптек и квартир и два общежития, у которых выбило окна. В одном из соседних зданий образовалась огромная трещина через всю стену.

По последней официальной информации различные разрушения после ракетной атаки получили:

  • более 30 домов;
  • более 250 квартир;
  • 10 общежитий;
  • дом ребенка;
  • два вуза;
  • санаторная школа.

Глава ОВА Максим Козицкий опубликовал список жертв обстрела — самой молодой погибшей было 32 года:

  • Анастасия, 32 года;
  • Мирослава, 60 лет;
  • Михаил, 35 лет;
  • Ирина, 63 года;
  • Ольга, 66 лет;
  • Светлана, 71 год;
  • Ольга, 68 лет;
  • Валерий, 67 лет;
  • Инна, 55 лет;
  • Ольга, 56 лет.

Напомним, в Минобороны РФ цинично доложили об успешном ударе по якобы месту дислокации ВСУ и "иностранных наемников" в ночь на 6 июля. Также российские оккупанты якобы нанесли "существенный вред" украинским стратегическим резервам.

Украинская певица Христина Соловий рассказала, что в результате атаки ВС РФ выбило окна в ее квартире. Артистка поделилась, что в какой-то момент ночью на 6 июля попрощалась с жизнью.