Рождение на ВОТ: в Офисе Омбудсмена объяснили, как получить украинское свидетельство

Украинский суд в безотлагательном порядке рассматривает дела об установлении факта рождения детей на временно оккупированных территориях.

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Родители младенцев, которые родились на временно оккупированных территориях могут легализовать свидетельство о рождении. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмена.

"Статья 7 Конвенции ООН о правах ребенка устанавливает право каждого ребенка на гражданство с момента его рождения. Вооруженная агрессия российской федерации усложняет обеспечение этого права для украинцев, которые родились на временно оккупированной территории", — сообщили в Офисе.

Таким образом в Украине разработали механизм действий, благодаря которому родители смогут получить украинское свидетельство о рождении ребенка. Для этого родителям, родственникам или другим законным представителям ребенка независимо от своего места жительства, нужно обратиться с заявлением в любой суд вне временно оккупированной территории. В заявлении нужно указать факт, который вы просите установить, причины невозможности получения или восстановления документов, подтверждающих этот факт и доказательства, подтверждающие рождение ребенка. К этому заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих рождение ребенка, копии паспортов и ИНН родителей, копию свидетельства о браке (при наличии) и справку о невозможности восстановления утраченных документов.

"Дела об установлении факта рождения ребенка на временно оккупированной территории рассматриваются судом безотлагательно. Если заявление удовлетворяется, суд выдаст копию решения, где будут указаны данные о рождении ребенка", — пояснили в Офисе Омбудсмена.

В свою очередь в заявление вносится номер судебного решения и выбирается отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, где можно получить свидетельство о рождении ребенка. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении, в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния нужно подать копию решения суда и паспорт. Вы сможете получить свидетельство в день подачи решения суда. Также возможна подача заявления об установлении факта рождения ребенка на ВОТ через Государственную систему электронной идентификации "Электронный суд".

Добавили, что нужно подать заявление на получение комплексной услуги "еМалятко" на портале Дія после получения номера судебного решения. Готовое свидетельство о рождении ребенка нужно получить лично.

Напомним, экспертная миссия ОБСЕ считает, что насильственное перемещение украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации может быть приравнено к военному преступлению.