Писк колес и крик "убегайте": свидетель ДТП на блокпосту в Киеве рассказал о деталях аварии (видео)

Свидетель смертельного ДТП в Киеве заявил, что водитель автомобиля не пытался убегать и не показывал признаков алкогольного опьянения.

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Свидетель смертельного ДТП в Киеве нацгвардеец Сергей Заболотный рассказал, что автомобиль виновника аварии протаранил две машины, которые стояли на обочине. За мгновение до столкновения командир предупредил об опасности: один военный спасся, другой — не успел и поэтому погиб. О деталях говорится в видео, опубликованном порталом "Суспільне Новини".

По словам Сергея Заболотного, автомобиль перед тем, как сбить военных, возможно, пытался тормозить — об этом свидетельствует "писк колес". Командир при этом выкрикнул: "Бегите!" — эту же команду продублировал свидетель.

На пути авто находились двое нацгвардейцев, утверждает свидетель. Один успел отскочить, другой — нет. Пронесясь по тому месту, где стояли военные, авто врезалось в два служебных автомобиля на обочине.

После этого из кабины вышел водитель и он, по словам Заболотного, не убегал. Вместо этого сказал, что "не хотел".

Детали смертельного ДТП в Киеве

Между тем прохожие и военные поспешили оказать первую помощь пострадавшим. Однако 49-летнего нацгвардейца Владимира Жудра спасти не удалось — он скончался на месте. Другого же военного доставили в больницу.

Также Заболотный объяснил, как обычно работают патрули на блокпосту. В частности, один из военных стоит на дороге и сигнализирует водителям фонарем, чтобы они остановились для проверки. Когда автомобиль останавливается, позади него выставляется заграждение — металлические решетки. Нацгвардейцы, которые пострадали в ДТП, как раз переносили "ежи" на дорожное полотно.

После аварии 23-летнего водителя проверяли на признаки опьянения, утверждает нацгвардеец. Внешних признаков не обнаружили, также отсутствие алкоголя показал тест на "Драгере". Позже водителя должны были еще проверить на признаки наркотического опьянения — о результатах проверки он ничего не сказал.

Отметим, смертельное ДТП произошло в ночь с 24 на 25 июля в 00:05 на проспекте Берестейском в Святошинском районе Киева. Автомобиль Volkswagen сбил нацгвардейца, который находился на блокпосту. Кроме того, он нанес травмы еще одному человеку, который находился в кабине пострадавших авто — это был работник ТЦК и СП.

Согласно заявлению Офиса генпрокурора, мужчине, причастному к совершению ДТП, объявили подозрение.

Напоминаем, несколько недель назад в Киеве произошло ДТП с участием судьи. Судья на Lexus сбил военного, который выполнял свои обязанности на блокпосту. При этом свидетели утверждали, что водитель, выйдя из-за руля автомобиля, показывал признаки опьянения.

Позже выяснилось имя человека, который находился за рулем автомобиля — это был судья Алексей Тандыр. Тандыра отстранили от должности и сейчас он находится под следствием.