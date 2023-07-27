1,7 миллиона — "лишних": чиновникам грозят 12 лет за решеткой после закупки насосов

"Киевводоканал" провел тендер, заключив договор о поставке оборудования по завышенной цене. По версии следствия, в схеме участвовали двое должностных лиц и подрядчик.

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Двух чиновников "Киевводоканала" и подрядчика подозревают в хищении более 1,7 миллиона гривен из бюджета на закупке насосов. Деталями 27 июля поделилась пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, предприятие объявило тендер на закупку глубинных насосов, и чиновники заключили договор с руководителем подконтрольной компании. При этом цена поставки значительно превышала рыночную.

"Разницу в стоимости, которая достигает более 1,7 миллиона гривен, участники сделки распределили между собой", — отметили в прокуратуре.

Пресс-служба проинформировала, что правоохранители во время обысков изъяли договоры о предоставлении услуг, черновые записи, мобильные телефоны и акты расчетов. В случае доказательства вины фигурантам грозят заключение на срок от 7 до 12 лет, лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискация имущества.

Напомним, ГБР завершили расследование, которое касалось заместителя начальника одного из правоохранительных органов Днепра. По версии следствия, мужчина вместе с братом требовал у строителей 200 тысяч долларов из-за замыкания.

Поздно вечером 25 июля в Сеуле произошла драка в пабе, в которой пострадали работник и полицейский. По данным СМИ, на месте инцидента задержали украинского дипломата. В посольстве прокомментировали ситуацию.