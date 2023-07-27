1,7 мільйона — "зайвих": чиновникам загрожують 12 років за ґратами після закупівлі насосів

"Київводоканал" провів тендер, уклавши договір про постачання обладнання за завищеною ціною. За версією слідства, в схемі брали участь двоє посадовців та підрядник.

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Двох посадовців "Київводоканалу" та підрядника підозрюють у розкраданні понад 1,7 мільйона гривень з бюджету на закупівлі насосів. Деталями 27 липня поділилась пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підприємство оголосило тендер на закупівлю глибинних насосів, і чиновники уклали договір з керівником підконтрольної компанії. Водночас ціна постачання значно перевищувала ринкову.

"Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 мільйона гривень, учасники оборудки розподілили між собою", — зазначили в прокуратурі.

Пресслужба проінформувала, що правоохоронці під час обшуків вилучили договори про надання послуг, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків. У разі доведення провини фігурантам загрожують ув’язнення на термін від 7 до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади на термін до трьох років та конфіскація майна.

Нагадаємо, ДБР завершили розслідування, яке стосувалось заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. За версією слідства, чоловік разом з братом вимагав у будівельників 200 тисяч доларів через замикання.

Пізно ввечері 25 липня у Сеулі сталася бійка в пабі, в якій постраждали працівник та поліціянт. За даними ЗМІ, на місці інциденту затримали українського дипломата. В посольстві прокоментували ситуацію.