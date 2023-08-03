Поступление в учебные заведения Украины: в Раде объяснили, какие документы нужны гражданам с ВОТ

Жители временно оккупированных регионов смогут подать сканы документов онлайн и предоставить оригиналы позже. Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.

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В Верховной Раде объяснили, какие правила поступления в учебные заведения Украины должны знать жители временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом известно из публикации пресс-службы парламента в соцсетях от 3 августа.

Документы, которые поступающие с ВОТ должны подать лично для поступления:

заявление;

сертификат ВНО 2020-2021 годов или результаты НМТ;

справка о постановке на учет как внутренне перемещенного лица, если такая есть;

паспорт или, при его отсутствии, свидетельство о рождении;

четыре цветные фотографии размера 3×4 сантиметра;

документ об образовании гособразца с приложением;

справка об успешном прохождении ГИА.

Если поступающий не может лично подать документы, их можно отправить на электронную почту приемной комиссии вуза. В таком случае все документы необходимо просканировать, а фотографию прислать файлом с весом до 1 Мб.

"Заявители имеют возможность подать до 5 заявлений только через один образовательный центр", — подчеркнули в ВР.

Документы от заявителей принимают в два этапа. Основной — этап зачисления на бюджет — длится с 19 по 31 июля. Дополнительный — этап зачисления на контракт — длится до 30 сентября: до 25 сентября будут проводиться вступительные экзамены, а рейтинговый список будет опубликован до 27 сентября.

Поступление в вузы происходит на основании собеседования или творческого конкурса, а также на основании результатов тестирования или творческого конкурса.

После зачисления заявители должны подать лично оригиналы документов в учебные заведения. Сделать это можно будет в течение трех месяцев с начала обучения.

"Если лично это сделать невозможно, заявитель направляет на электронную почту приемной комиссии сканированные копии соответствующих документов", — отметили в ВР.

Фото: пресс-служба Верховноi Ради Фото: пресс-служба Верховноi Ради Фото: пресс-служба Верховноi Ради Фото: пресс-служба Верховноi Ради Фото: пресс-служба Верховноi Ради Фото: пресс-служба Верховноi Ради

Напомним, результаты основной сессии НМТ в 2023 году объявили 28 июня. Их рассчитали по рейтинговой шкале 1000200 баллов. Выпускники школ решали задания по трем предметам.

В СМИ объясняли, какие квоты действуют в 2023 году. В украинские вузы могли зачислить абитуриентов по квоте-1, квоте-2 или по квоте для иностранцев.