Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: обвинительный акт в отношении Тандыра направили в суд

Как сообщили в Офисе генпрокурора, судье продлили меру пресечения до 9 сентября.

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Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Макаровского суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил военнослужащего Нацгвардии на блокпосту в Киеве в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что судья управлял своим автомобилем Lexus ES350 в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался с серьезным превышением скорости и сбил военнослужащего, который находился на посту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

В ОГП добавили, что по ходатайству прокуратуры обвиняемому продлили срок действия меры пресечения до 9 сентября этого года включительно. Судья находится под стражей без права выхода под залог.

Напомним, 26 мая ГБР сообщило, что ночью судья Алексей Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От проверки на алкоголь на месте ДТП водитель отказался.

27 мая Высший совет правосудия проголосовал за арест, как меру пресечения для Тандыра. Сам судья во время заседания отрицал, что пил в ночь трагедии, но внятно объяснить, откуда в салоне его авто взялись бутылки с алкоголем, не смог.

11 июля в ГБР заявили, что проведенная экспертиза подтвердила факт того, что судья был пьян в момент совершения ДТП.