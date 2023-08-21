Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: обвинувальний акт щодо Тандира скерували до суду

Як повідомили в Офісі генпрокурора, судді продовжили запобіжний захід до 9 вересня.

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Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо голови Макарівського суду Київської області Олексія Тандира, який на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту в Києві наприкінці травня. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Розслідування встановило, що суддя керував своїм автомобілем Lexus ES350 у стані алкогольного сп'яніння. Він рухався із серйозним перевищенням швидкості й збив військовослужбовця, який перебував на посту. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

В ОГП додали, що за клопотанням прокуратури обвинуваченому продовжили термін дії запобіжного заходу до 9 вересня цього року включно. Суддя перебуває під вартою без права виходу під заставу.

Нагадаємо, 26 травня ДБР повідомило, що вночі суддя Олексій Тандир збив на смерть на блокпосту в Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від перевірки на алкоголь на місці ДТП водій відмовився.

27 травня Вища рада правосуддя проголосувала за арешт як запобіжний захід для Тандира. Сам суддя під час засідання заперечував, що пив у ніч трагедії, але чітко пояснити, звідки в салоні його авто взялися пляшки з алкоголем, не зміг.

11 липня у ДБР заявили, що проведена експертиза підтвердила факт того, що суддя був напідпитку в момент скоєння ДТП.