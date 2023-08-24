Благотворительные фонды Украины, представители которых находятся на фронте

Среди огромного множества украинских волонтеров, каждый из которых вносит неоценимый вклад в победу Украины, сложно обойти вниманием тех, кто непосредственно участвует в боевых действия и оказывает медицинскую помощь бойцам.

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Фокус составил рейтинг "Атланты несокрушимости. ТОП 25 волонтерских организаций Украины 2023", куда вошли признанные обществом и государством украинцы, объединившиеся перед лицом национальной угрозы.

Среди участников рейтинга невозможно обойти вниманием тех волонтеров, которые сами отправились на фронт, либо оказывают медицинскую помощь бойцам на передовой под вражескими обстрелами.

1. Медицинский батальон "Госпитальеры"

Добровольческая организация парамедиков "Госпитальеры" была создана в 2014 году в начале боевых действий в Украине. От идеи она превратилась в широко поддерживаемую идею, объединяющую людей с разными политическими, религиозными и мировоззренческими взглядами, но имеющую общую цель — победу над врагом.

В 2015 году "Госпитальеры" стали структурным подразделением Украинской добровольческой армии (УДА), руководимой Дмитрием Ярошем.

Организация полностью зависит от поддержки людей, так как не получает финансирования от государства. Волонтеры-медики, члены организации, добровольно рискуя своей жизнью и здоровьем, оказывают первую медицинскую помощь на передовой. Одним из ключевых принципов "Госпитальеров" является постоянное присутствие медиков на передовой, что обеспечивает быструю и профессиональную помощь бойцам.

Помимо оказания медицинской помощи, медики организации также занимаются эвакуацией раненых и доставкой тел павших героев к местам захоронения. Одним из важных аспектов деятельности "Госпитальеров" являются медико-тактические тренировки. Опытные инструкторы, прошедшие множество ротаций на передовой, проводят такие тренировки для подготовки военных медиков.

Один из успешных проектов, запущенных медбатальоном "Госпитальеры", — "Отправь "Франка" на фронт". Суть проекта заключалась в том, чтобы украинцы могли пожертвовать по 20 гривен (или "Франков") на нужды армии. За первые две недели инициативы было собрано 331 700 гривен, что составляет эквивалент 16 585 "Франков".

2. Благотворительный фонд "Захист майбутнього"

Благотворительный фонд "Захист майбутнього" был создан в мае 2022 года, хотя его команда уже с 2014 года оказывала помощь украинской армии. Учредители фонда имеют непрерывный доступ к информации о текущих потребностях бойцов на передовой.

Основной фокус деятельности фонда — разработка и предоставление современной инновационной техники для Вооруженных Сил Украины и ее доставка на передовую линию. Они обеспечивают военных ударными беспилотниками, приборами ночного видения, автотранспортом, а также предоставляют необходимое оборудование по запросам. Также они занимаются поставками раций, аптечек, шлемов, бронежилетов и другой защитной экипировки.

Главной миссией фонда является обеспечение Генерального штаба ВСУ и обычных военных передовой техникой и оборудованием.

За время своей деятельности "Захист майбутнього" достигли следующих результатов:

Собрали более 7 миллионов долларов.

оказали поддержку 65 военным формированиям.

успешно разработали 2 прибора ночного видения для украинских бойцов.

доставили на передовую линию 15 000 единиц средств обороны.

приобрели и отремонтировали 280 автомобилей.

кроме того, фонд организует проекты для поддержки гражданских женщин и детей, а также домашних животных, которые также пострадали из-за действий российских войск на территории Украины.

3. Общественная организация "Аеророзвідка"

Инициаторами создания ОО "Аеророзвідка" стала группа волонтеров и активистов, которые совместно действовали начиная с 2014 года.

Первым проектом, реализованным основателями фонда, стал беспилотник DJI Phantom, применяемый во время активных боевых действий батальоном "Айдар". Этот дрон был доработан и внедрен в арсенал Вооруженных Сил Украины. В 2020 году организация получила официальную регистрацию. Основная миссия "Аеророзвідка" заключается в интеграции сетецентрических и роботизированных систем для обеспечения обороны Украины.

Наиболее известной разработкой "Аеророзвідка" является система ситуационной осведомленности "Дельта". Эта информационная платформа обеспечивает в режиме реального времени отображение позиций противника, позволяя оперативно реагировать на них и устранять угрозы.

Кроме того, волонтеры организации приняли участие в разработке и изготовлении квадрокоптеров R18, которые были задействованы в отражении атак российской армии под Киевом. Внутри организации заявляют, что в скором времени планируется представить коптер R-34 в замену R18.

Члены фонда продолжают активную работу над созданием новых беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных Сил Украины. В частности, в настоящий момент они проводят сбор средств на закупку рабочих станций для разработчиков технологий военного назначения (mil-tech), на который уже собрано 400 тысяч гривен.

4. Благотворительный фонд "Армія SOS"

Инициативу создания благотворительного фонда "Армія SOS" заложили участники Революции Достоинства. Волонтеры начали свою деятельность, предоставляя помощь бойцам Национальной гвардии, затем оказывали поддержку добровольческим батальонам "Донбасс" и "Миротворец", и на сегодняшний день их усилия направлены на помощь всем подразделениям Вооруженных сил Украины, а также семьям военных. Отделения фонда также действуют за пределами страны, в США, Великобритании, Канаде, Германии и Испании.

Собранные средства, членами фонда, направляются на поддержку артиллеристов. Волонтеры закупают планшеты, на которых устанавливают разработанный ими программный комплекс под названием "Крапива". Этот инструмент представляет собой специальную картографическую систему, загружаемую на планшеты, которая помогает артиллерии точнее нацеливаться на цели. Программа "Крапива" была протестирована в реальных боевых условиях и в 2018 году передана Вооруженным Силам Украины. Бойцы отмечают важность этой программы, утверждая, что ее вклад нельзя переоценить.

Другой важной сферой деятельности фонда является приобретение беспилотных аппаратов иностранного производства, а также разработка и создание собственных украинских устройств, таких как коптеры и самолеты, используемые для воздушной разведки.

К 4 августа 2023 года фонд "Армія SOS" успешно собрал 4,95 млн гривен, которые будут направлены на приобретение планшетов для военных. За период с 2022 года по июнь 2023 года удалось собрать 108 млн гривен донатов, которые были израсходованы на закупку планшетов с программой "Крапива", беспилотных аппаратов, автомобилей, генераторов, системы Starlink, оптического оборудования и других необходимых ресурсов.

5. БФ "Зграя"

Организация "Зграя" появилась в 2014 году, когда в столице началась Революция Достоинства. Ее основные участники, волонтеры, занимались велодоставкой, организацией штабов и распределением продуктов. С течением времени их деятельность расширилась до помощи военным в зоне АТО.

"Зграя" активно оказывает поддержку военнослужащим. В их задачи входит предоставление боевой техники, боеприпасов, средств медицинской помощи, тактической экипировки, средств связи, одежды, снаряжения, продовольствия, средств гигиены и других необходимых предметов.

Фото: Фокус

Эти волонтеры также осуществляют поставки больницам необходимого оборудования и медикаментов, сотрудничая с международными организациями для обеспечения медучреждений всем необходимым. Благодаря их усилиям больницы, принимающие раненых, получили 20 аппаратов для искусственной вентиляции легких (VAC-аппаратов).

В 2022 году во время оккупации Киевской, Черниговской, Сумской областей волонтеры активно помогали эвакуации мирного населения в более безопасные регионы. Их усилия позволили спасти более тысячи человеческих жизней. По состоянию на 3 июля, "Зграя" доставила более 18 000 наборов с продуктами для переселенцев из оккупированных территорий.

С наступлением полномасштабного вторжения Российской Федерации важной задачей стало спасение жизней. В связи с этим "Зграя" начала проводить обучающие курсы по домедицинской подготовке. Главное учение включает методы остановки кровотечений и транспортировки раненых. В результате их усилий, волонтеры передали 56 автомобилей скорой помощи, микроавтобусов, пикапов и легковых машин в области Донецка, Харькова, Николаева и Запорожья.

Подробный эксклюзивный рейтинг волонтеров смотрите в материале Фокуса "Атланты несокрушимости. ТОП 25 волонтерских организаций Украины 2023".