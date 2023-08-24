Благодійні фонди України, представники яких перебувають на фронті

Серед величезної кількості українських волонтерів, кожен з яких робить неоціненний внесок у перемогу України, складно обійти увагою тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях і надає медичну допомогу бійцям.

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Фокус склав рейтинг "Атланти незламності. ТОП 25 волонтерських організацій України 2023", куди увійшли визнані суспільством і державою українці, які об'єдналися перед обличчям національної загрози.

Серед учасників рейтингу неможливо обійти увагою тих волонтерів, які самі вирушили на фронт, або надають медичну допомогу бійцям на передовій під ворожими обстрілами.

1. Медичний батальйон "Госпітальєри"

Добровольча організація парамедиків "Госпітальєри" була створена 2014 року на початку бойових дій в Україні. Від ідеї вона перетворилася на широко підтримувану ідею, що об'єднує людей з різними політичними, релігійними та світоглядними поглядами, але має спільну мету — перемогу над ворогом.

У 2015 році "Госпітальєри" стали структурним підрозділом Української добровольчої армії (УДА), керованої Дмитром Ярошем.

Організація повністю залежить від підтримки людей, оскільки не отримує фінансування від держави. Волонтери-медики, члени організації, добровільно ризикуючи своїм життям і здоров'ям, надають першу медичну допомогу на передовій. Одним із ключових принципів "Госпітальєрів" є постійна присутність медиків на передовій, що забезпечує швидку та професійну допомогу бійцям.

Крім надання медичної допомоги, медики організації також займаються евакуацією поранених і доставкою тіл полеглих героїв до місць поховання. Одним із важливих аспектів діяльності "Госпітальєрів" є медико-тактичні тренування. Досвідчені інструктори, які пройшли безліч ротацій на передовій, проводять такі тренування для підготовки військових медиків.

Один з успішних проектів, запущених медбатальйоном "Госпітальєри", — "Відправ "Франка" на фронт". Суть проекту полягала в тому, щоб українці могли пожертвувати по 20 гривень (або "Франків") на потреби армії. За перші два тижні ініціативи було зібрано 331 700 гривень, що становить еквівалент 16 585 "Франків".

2. Благодійний фонд "Захист майбутнього"

Благодійний фонд "Захист майбутнього" був створений у травні 2022 року, хоча його команда вже з 2014 року надавала допомогу українській армії. Засновники фонду мають безперервний доступ до інформації про поточні потреби бійців на передовій.

Основний фокус діяльності фонду — розробка та надання сучасної інноваційної техніки для Збройних Сил України та її доставка на передову лінію. Вони забезпечують військових ударними безпілотниками, приладами нічного бачення, автотранспортом, а також надають необхідне обладнання за запитами. Також вони займаються постачанням рацій, аптечок, шоломів, бронежилетів та іншої захисної екіпіровки.

Головною місією фонду є забезпечення Генерального штабу ЗСУ та звичайних військових передовою технікою та обладнанням.

За час своєї діяльності "Захист майбутнього" досягли таких результатів:

Зібрали понад 7 мільйонів доларів.

надали підтримку 65 військовим формуванням.

успішно розробили 2 прилади нічного бачення для українських бійців.

доставили на передову лінію 15 000 одиниць засобів оборони.

придбали та відремонтували 280 автомобілів.

крім того, фонд організовує проєкти для підтримки цивільних жінок і дітей, а також домашніх тварин, які також постраждали через дії російських військ на території України.

3. громадська організація "Аеророзвідка"

Ініціаторами створення ГО "Аеророзвідка" стала група волонтерів та активістів, які спільно діяли починаючи з 2014 року.

Першим проєктом, реалізованим засновниками фонду, став безпілотник DJI Phantom, застосовуваний під час активних бойових дій батальйоном "Айдар". Цей дрон був доопрацьований і впроваджений в арсенал Збройних Сил України. У 2020 році організація отримала офіційну реєстрацію. Основна місія "Аеророзвідки" полягає в інтеграції мережецентричних і роботизованих систем для забезпечення оборони України.

Найвідомішою розробкою "Аеророзвідки" є система ситуаційної обізнаності "Дельта". Ця інформаційна платформа забезпечує в режимі реального часу відображення позицій противника, даючи змогу оперативно реагувати на них та усувати загрози.

Крім того, волонтери організації взяли участь у розробці та виготовленні квадрокоптерів R18, які були задіяні у відбитті атак російської армії під Києвом. Усередині організації заявляють, що незабаром планується представити коптер R-34 на заміну R18.

Члени фонду продовжують активну роботу над створенням нових безпілотних літальних апаратів для Збройних Сил України. Зокрема, зараз вони проводять збір коштів на закупівлю робочих станцій для розробників технологій військового призначення (mil-tech), на який уже зібрано 400 тисяч гривень.

4. Благодійний фонд "Армія SOS"

Ініціативу створення благодійного фонду "Армія SOS" заклали учасники Революції Гідності. Волонтери розпочали свою діяльність, надаючи допомогу бійцям Національної гвардії, потім надавали підтримку добровольчим батальйонам "Донбас" і "Миротворець", і на сьогоднішній день їхні зусилля спрямовані на допомогу всім підрозділам Збройних сил України, а також сім'ям військових. Відділення фонду також діють за межами країни, у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та Іспанії.

Зібрані кошти, членами фонду, спрямовуються на підтримку артилеристів. Волонтери закуповують планшети, на яких встановлюють розроблений ними програмний комплекс під назвою "Кропива". Цей інструмент являє собою спеціальну картографічну систему, що завантажується на планшети, яка допомагає артилерії точніше націлюватися на цілі. Програма "Кропива" була протестована в реальних бойових умовах і в 2018 році передана Збройним Силам України. Бійці відзначають важливість цієї програми, стверджуючи, що її внесок не можна переоцінити.

Іншою важливою сферою діяльності фонду є придбання безпілотних апаратів іноземного виробництва, а також розробка та створення власних українських пристроїв, як-от коптери та літаки, що використовуються для повітряної розвідки.

До 4 серпня 2023 року фонд "Армія SOS" успішно зібрав 4,95 млн гривень, які будуть спрямовані на придбання планшетів для військових. За період з 2022 року по червень 2023 року вдалося зібрати 108 млн гривень донатів, які були витрачені на закупівлю планшетів з програмою "Кропива", безпілотних апаратів, автомобілів, генераторів, системи Starlink, оптичного обладнання та інших необхідних ресурсів.

5. БФ "Зграя"

Організація "Зграя" з'явилася 2014 року, коли в столиці почалася Революція Гідності. Її основні учасники, волонтери, займалися велодоставкою, організацією штабів і розподілом продуктів. З плином часу їхня діяльність розширилася до допомоги військовим у зоні АТО.

"Зграя" активно надає підтримку військовослужбовцям. До їхніх завдань входить надання бойової техніки, боєприпасів, засобів медичної допомоги, тактичної екіпіровки, засобів зв'язку, одягу, спорядження, продовольства, засобів гігієни та інших необхідних предметів.

Фото: Фокус

Ці волонтери також здійснюють постачання лікарням необхідного обладнання та медикаментів, співпрацюючи з міжнародними організаціями для забезпечення медзакладів усім необхідним. Завдяки їхнім зусиллям лікарні, що приймають поранених, отримали 20 апаратів для штучної вентиляції легенів (VAC-апаратів).

У 2022 році під час окупації Київської, Чернігівської, Сумської областей волонтери активно допомагали евакуації мирного населення в більш безпечні регіони. Їхні зусилля дозволили врятувати понад тисячу людських життів. Станом на 3 липня, "Зграя" доставила понад 18 000 наборів із продуктами для переселенців з окупованих територій.

З настанням повномасштабного вторгнення Російської Федерації важливим завданням став порятунок життів. У зв'язку з цим "Зграя" почала проводити навчальні курси з домедичної підготовки. Головне вчення включає методи зупинки кровотеч і транспортування поранених. У результаті їхніх зусиль, волонтери передали 56 автомобілів швидкої допомоги, мікроавтобусів, пікапів і легкових машин в області Донецька, Харкова, Миколаєва та Запоріжжя.

Докладний ексклюзивний рейтинг волонтерів дивіться в матеріалі Фокусу "Атланти незламності. ТОП 25 волонтерських організацій України 2023".