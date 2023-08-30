Поддержал вторжение РФ: ВАКС национализировал завод российского сенатора в Конотопе

По данным следствия, до полномасштабного вторжения продукцию украинского завода поставляли для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие конотопского завода были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

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Высший антикоррупционный суд рассмотрел материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, и принял решение удовлетворить иск Министерства юстиции Украины о конфискации активов, находящихся в собственности подсанкционного сенатора Совета Федерации Российской Федерации Сергея Калашникова в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь — Конотоп" на территории Сумской области.

"Это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, которое производит гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей", — говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения продукция украинского завода поставлялась для потребностей российского военно-промышленного комплекса. Особенно ценные компоненты от Конотопского завода использовались российскими производителями для сборки своих военных кораблей.

Также как сенатор Совета Федерации РФ от Костромской области Калашник голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "Л/ДНР".

А после начала полномасштабного вторжения рф поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.

Напомним, на днях глава Минэкономики Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство решило конфисковать имущество главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо и членов его семьи. В частности, в собственность государства перешли три земельных участка, несколько предприятий и квартир коллаборанта.

Также отметим, что в августе ГБР завершило расследование против политика Андрея Деркача. Так, правоохранителям стало известно, что он взял у спецслужб РФ более 500 тысяч долларов и за эти деньги занимался антиукраинской деятельностью.