Підтримав вторгнення РФ: ВАКС націоналізував завод російського сенатора в Конотопі

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення продукцію українського заводу поставляли для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

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Вищий антикорупційний суд розглянув матеріали, надані Службою безпеки України, та ухвалив рішення задовольнити позов Міністерства юстиції України щодо конфіскації активів, які перебувають у власності підсанкційного сенатора Ради Федерації Російської Федерації Сергія Калашнікова на користь України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь — Конотоп" на території Сумської області.

"Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів", — ідеться в повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення продукція українського заводу постачалася для потреб російського військово-промислового комплексу. Особливо цінні компоненти від Конотопського заводу російські виробники використовували для складання своїх військових кораблів.

Також як сенатор Ради Федерації РФ від Костромської області Калашник голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "Л/ДНР".

А після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Нагадаємо, днями очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко повідомила, що український уряд вирішив конфіскувати майно глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та членів його родини. Зокрема, у власність держави перейшли три земельні ділянки, кілька підприємств і квартир колаборанта.

Також зазначимо, що в серпні ДБР завершило розслідування проти політика Андрія Деркача. Так, правоохоронцям стало відомо, що він взяв у спецслужб РФ понад 500 тисяч доларів і за ці гроші займався антиукраїнською діяльністю.