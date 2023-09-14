Неуважение к военным: жена погибшего режиссера Онисько отказалась от государственной награды

По мнению Ольги Бирзул, в списке награжденных есть только лояльные к деятельности Госкино люди. Отличием защитника с позывным "Тарантино" хотели наградить посмертно — он погиб на войне в конце 2022 года.

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Культурный менеджер, куратор кинопрограмм и жена режиссера монтажа Виктора Онисько, который погиб на фронте, Ольга Бирзул заявила о желании отказаться от ордена "За заслуги" III степени. Об этом она сообщила в комментарии Суспільне Культура.

Как известно, Владимир Зеленский подписал указ от 8 августа 2023 года "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Украинского кино" за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетний добросовестный труд. Список людей, которым присвоены государственные награды, опубликовали на официальной странице Госкино.

Отличием защитника с позывным "Тарантино" хотели наградить посмертно, ведь он погиб на войне против российских оккупантов в конце 2022 года.

По словам Ольги Бирзул, существует несколько причин, почему орден, который от 8 августа 2023 года был присвоен Виктору Онисько, ей не нужен.

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По мнению жены погибшего героя, кинематографисты, которые добровольно стали на защиту страны, не должны быть в одном списке с теми, кто остался в тылу.

Ольга Бирзул отметила, что это неуважение к погибшим военным и тем, кто до сих пор воюет в армии.

"Большинство из них до сих пор не может вернуться к любимой работе, поскольку не имеют права на демобилизацию", — говорится в сообщении.

Кроме того, культурный менеджер отметила, что среди награжденных нет действенных профессионалов, которые с началом полномасштабного вторжения представляют Украину на международных кинофестивалях. В списке награжденных, по ее мнению, есть только лояльные к деятельности Госкино.

Виктор Онисько — что известно о режиссере

Виктор Онисько — украинский режиссер монтажа и военный, он вступил в ряды ВСУ как доброволец. Участник боевых действий на территории Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Онисько работал над проектами "Незламна", "Сторожевая застава", "Ленинопад", "Захар Беркут", "Віддана", "Черкассы", "Розы. Фильм-Кабаре".

Напомним, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вручили награды Главы государства "Национальная легенда Украины" .