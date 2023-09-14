Неповага до військових: дружина загиблого режисера Ониська відмовилась від державної нагороди

На думку Ольги Бірзул, у списку нагороджених є лише лояльні до діяльності Держкіно люди. Відзнакою захисника з позивним "Тарантіно" хотіли нагородити посмертно — він загинув на війні наприкінці 2022 року.

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Культурна менеджерка, кураторка кінопрограм та дружина режисера монтажу Віктора Ониська, який загинув на фронті, Ольга Бірзул заявила про бажання відмовитись від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня. Про це вона повідомила у коментарі Суспільне Культура.

Як відомо, Володимир Зеленський підписав указ від 8 серпня 2023 року "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Українського кіно" за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю. Список людей, яким присвоєно державні нагороди, опублікували на офіційній сторінці Держкіно.

Відзнакою захисника з позивним "Тарантіно" хотіли нагородити посмертно, адже він загинув на війні проти російських окупантів наприкінці 2022 року.

За словами Ольги Бірзул, існує декілька причин, чому орден, який від 8 серпня 2023 року був присвоєний Віктору Ониську, їй не потрібен.

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На думку дружини загиблого героя, кінематографісти, які добровільно стали на захист країни, не мають бути в одному списку з тими, хто залишився в тилу.

Ольга Бірзул зазначила, що це неповага до загиблих військових і тих, хто досі воює у війську.

"Більшість з них досі не може повернутися до улюбленої роботи, оскільки не мають права на демобілізацію" — йдеться у повідомленні.

Крім того, культурна менеджерка зауважила, що серед нагороджених немає дієвих професіоналів, які з початком повномасштабного вторгнення презентують Україну на міжнародних кінофестивалях. У списку нагороджених, на її думку, є лише лояльні до діяльності Держкіно.

Віктор Онисько — що відомо про режисера

Віктор Онисько — український режисер монтажу та військовий, він долучився до лав ЗСУ як доброволець. Учасник бойових дій на території Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Онисько працював над проєктами "Незламна", "Сторожова застава", "Ленінопад", "Захар Беркут", "Віддана", "Черкаси", "Рози. Фільм-Кабаре".

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вручили відзнаки Глави держави "Національна легенда України".