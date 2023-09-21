В Украине разрешили писать "Россия" и "Российская Федерация" с маленькой буквы

Ранее Оксен Лисовой издал приказ о написании словосочетания "Российская Федерация" с большой буквы. Такое решение возмутило украинцев и нардепа Максима Бужанского.

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Национальная комиссия по стандартам государственного языка разрешила писать слова "Россия", "Российская Федерация" и подобные с маленькой буквы в неофициальных текстах. Об этом сообщает Нацкомиссия.

"Написание названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.д. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Нацкомиссия разрешила писать слово "Россия" с маленькой буквы

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук еще 8 сентября призвала официально предложить изменения в написании названия государства-агрессора и его руководителей. Верещук указала на то, что название страны-агрессора граждане Украины давно пишут с маленькой буквы, и она считает, что это нужно формализовать.

Напомним, 21 августа Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой издал приказ о написании словосочетания "Российская Федерация" с большой буквы. Это возмутило народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Впоследствии Оксен Лисовой прокомментировал свое решение и отметил, что "правописание "РФ" с большой буквы — ошибка, но требование нормопроектирования. Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за рубежом".