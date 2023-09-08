Писать "Россия" с маленькой буквы или большой: к дискуссии присоединилась вице-премьер

По словам вице-премьер-министра Ирина Верещук, Нацкомиссии стоит "не терять время", а утвердить то же написание, которое используют многие граждане Украины, то есть со строчной.

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В пятницу, 8 сентября, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала официально предложить изменения в написании названия государства-агрессора и его руководителей. Пост опубликован в Telegram-канале.

Верещук указала на то, что название страны-агрессора граждане Украины давно пишут со строчной буквы, и она считает, что это нужно формализовать.

"Но, есть у нас такое учреждение, как Национальная комиссия по стандартам государственного языка, — говорится в публикации. — Именно у него было достаточно времени на то, чтобы давно сделать свою прямую работу: официально предложить соответствующие изменения к написанию названия государства-врага и его вожаков".

По словам Верещук, Нацкомиссии стоит "не терять время" и утвердить то же написание, которое используют граждане, то есть со строчной.

Дискуссия о написании слова "РФ"

Дискуссия относительно нормы написания РФ разгорелась после того, как глава Минобразования Украины Оксен Лисовой распорядился исправить в одном из законодательных актов словосочетание "российская федерация" на "Российская Федерация".

Он объяснил, что настаивает на словоупотреблении "РФ" с прописной из-за требований нормопроектирования.

7 сентября нардеп Максим Бужанский сообщил, что Оксен Лисовой издал указ (№1060 от 31.08.2023) о том, что название "РФ" должно писаться прописными.

В свою очередь, языковед и доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко Александр Авраменко высказался о том, что писать название страны "россия" с маленькой буквы допустимо, если употребляется в уничижительном значении.

Напомним, что в Кремле отреагировали на переименование Калининграда. Представителей РФ возмутило употребление польского названия Крулевец вместо Калининграда. Возвращение исторического названия сочли "проявлением русофобии".

Также сообщалось, что Украинская православная церковь (МП) не намерена менять название, хотя в постановлении Конституционного суда указывается обратное.