Украинцы забросали министра сообщениями, что несмотря на его приказы их дети и они сами и дальше будут писать название "россия" с маленькой буквы.

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Министр образования Украины Оксен Лисовой приказал исправить в одном из законодательных актов словосочетание "российская федерация" на "Российская Федерация". Впоследствии он прокомментировал свое решение на своей странице в Фейсбук.

"Что такое "россия" и кто такие русские мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля. Правописание "рф" с большой буквы — ошибка, но требование нормопроектирования. Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за рубежом", — написал он.

Он добавил, что сейчас Украина создает условия для уменьшения нагрузки на маленьких украинцев, которые находятся за рубежом и обязаны посещать там местные школы.

В комментарии под сообщением украинцы забросали министра сообщениями, что несмотря на его приказы их дети и они сами и дальше будут писать название "россия" с маленькой буквы.

"Но вы не против, что в Украине дети будут писать с маленькой? В школьных сочинениях, например, или, где-то на уроках географии? Наши дети с детсада знают, что собственные названия пишем с большой буквы, но, они также знают, что это не совсем страна, а помойка колонизированных народов", — написала одна из подписчиц министра.

"Только за", — ответил ей Лисовой.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отказался от степени кандидата наук. Он решил на себе проверить механизм отказа, который правительство утвердило 19 мая.

Ранее сообщалось, что в Минобразования высказались о новом законопроекте, который предусматривает отмену отсрочки от службы в армии для военнообязанных в возрасте от 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование. Министр Оксен Лисовой заявил, что, по его мнению, получать знания никогда не поздно, однако обучение не должно становиться формальностью для уклонения от мобилизации.