"Российская Федерация" с большой буквы: нардеп захейтил Лисового из-за приказа (фото, видео)

Нардеп Бужанский обвинил главу МОН в том, что тот не читал Закон Украины "Об образовании" и не знает, на каком можно преподавать на языке в школах, а на каком нет.

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой издал приказ о написании словосочетания "Российская Федерация" с большой буквы. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 21 августа министр образования Оксен Лисовой издал приказ №1060 от 31.08.2023.

"21 августа министр образования Лисовой вдруг почувствовал невероятную симпатию к России, и специальным Указом приказал писать слова Российская Федерация с большой буквы" — сказал Максим Бужанский.

Также народный депутат спросил, такими ли действиями Оксен Лисовой публично "унижает русскоязычных украинцев, чтобы не так бросались в глаза указы".

Приказ министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Реакция министра образования и науки Оксена Лисового

На момент выхода публикации министр никаких не отреагировал на слова нардепа Максима Бужинского.

Но недавно во время разговора с Еленой Кравец министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что преподавание в школах на русском языке противоречит законодательству. Он порекомендовал не быть лояльным к такому и обращаться в управление образования, городской или областной департамент образования или языкового омбудсмена.

"У нас нет перспективы в каких-то постсоветских реинкарнациях или каком-то союзном государстве, где доминирует русский язык. Мы сейчас воюем за систему ценностей, которая кардинально отличается от системы ценностей Российской империи. Нам точно не по пути с "русским миром". Для чего мы тогда готовим детей использованию русского языка?"

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Нардеп Бужанский считает, что таким образом Лисовой подыгрывает российской пропаганде, решил сорвать переговоры Украины относительно членства в ЕС, или просто является "дураком".

"Я думаю все вместе, а третий пункт дважды. Специально для незнайки, которого мы зачем-то назначили министром образования, привожу ниже текст закона об образовании, который этот балбес, видимо, не прочитал, даже когда стал министром", — сказал нардеп.

Он привел 7 статью Закона Украины "Об образовании", которая предусматривает, что"лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на украинском языке".

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Оксен Лисовой: что о нем известно

Он родился в 1972 году в семье украинских диссидентов Василия и Веры Лисовых. Василий Лисовой выступил с открытым письмом в защиту арестованных шестидесятников и провел в лагерях и ссылке 11 лет.

Оксен Лисовой окончил Киевский государственный институт культуры, а в 2010 году стал директором Национального центра "Малая академия наук Украины". В 2020 году вместе с президентом МАН Станиславом Довгим инициировал основание первого Музея науки в Украине на ВДНХ.

Лисовой воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ после начала полномасштабного вторжения.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой Оксен Лисовой

Напомним, 21 марта возглавил Министерство образования и науки Украины. За кандидатуру Оксена Лисового как нового главу МОН проголосовало 313 парламентариев.