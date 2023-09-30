Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Украине наступит бабье лето (видео, карты)

Сентябрь завершается хорошей теплой погодой, но уже в воскресенье на некоторые области надвинется холодный атмосферный фронт.

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В Украине на выходных 30 сентября — 1 октября погода будет преимущественно теплой и ясной, лишь в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В субботу, 30 сентября, в южных областях страны температура повысится до 28°, на востоке и в центре — до 26°, на западе и северо-востоке — до 24°.

Карта погоды на 30 сентября Фото: укргидрометцентр

В воскресенье, 1 октября, на востоке прогнозируют 22-24°, в центральных регионах — 20-22°, на севере и западе — до 20°. Сухо будет в южных, юго-восточных и восточных областях. В остальных регионах — на Волыни, в Ривненской, Львовской и Житомирской областях — может идти дождь.

Карта погоды на 1 октября Фото: укргидрометцентр

Известный синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе на Facebook предлагает грибникам не печалиться, хотя дождей будет все же мало. Однако не помешает помнить, что не во всех лесах и лесополосах можно собирать осенние дары — их оставила не только природа, но и российские оккупанты.

Диденко также прогнозирует теплый октябрь, хотя тоже предупреждает, что 1 октября к нам придет холодный атмосферный фронт, который обусловит дождливую погоду в западных и северных областях, в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком. В столице станет более облачно, возможен порывистый ветер северо-западного направления.

"Температура воздуха после длительного тепла 1 октября снизится и остановится в зоне деятельности фронта на скромных +16-20 градусах", — предупреждает синоптик.

Однако, по словам Диденко, юг, восток и значительная часть центра в воскресенье еще побудут среди летних +23-28 градусов.

"Все на природу или, по крайней мере, стоит выйти из помещений, хорошо будет)", — призывает синоптик.

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Когда холода и заморозки: какой будет погода в октябре в Украине

Напомним, Фокус писал, что метеорологи прогнозируют теплый октябрь. Среднемесячная температура, по прогнозам, будет колебаться в пределах 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы.

Кроме того, Фокус сообщал информацию о гидрологической ситуации и пожарной опасности: с 25 до 30 сентября объявлен ІІІ уровень (чрезвычайный) пожарной опасности во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областей.

Напоминаем, Фокус рассказал, как долго в Украине продержится "бабье лето".