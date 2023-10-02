Карпатские тайники: на Ивано-Франковщине нашли искусственные тоннели, цель которых пока неизвестна (фото)

Пещеры-тоннели в Карпатских горах могли создаваться для того, чтобы спрятать что-то достаточно ценное. Для этого даже была разработана и внедрена уникальная гидротехническая система, которая в случае необходимости отводила воду из полузатопленных шахт.

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Искусственные тоннелеобразные пещеры, которые поставили ученых перед загадкой, были обнаружены вблизи трех сел в Ивано-Франковской области. Об этом в собственном Facebook рассказал заведующий отделом Института религиоведения Львовского музея истории религии Николай Бандривский.

Однако, как подчеркивает ученый, открытие этих выкопанных тоннелей возле сел Средний Березов и Шешоры Косовского района и села Сукиль Долинского района поставили исследователей в тупик относительно цели их создания, да еще так поспешно.

"Туннелеобразные пещеры не могли использоваться ни для проживания, ни для хранения каких-либо съедобных припасов. Этому препятствовала их чрезмерная влажность и низкая температура. Так же сомнительно, что те пещеры могли использоваться в культовых целях в предхристианские времена, поскольку существует разнобой в ориентации тоннелей и отсутствие действия огня. Должен отбросить также предположение о монашеском (схимническом) обживании пещер, поскольку отшельники, как известно, уединялись в труднодоступных и безлюдных местах, эти же пещеры расположены на окраине сел", — поделился своими наблюдениями ученый.

Вход в туннель Фото: Facebook Вход в туннель Фото: Facebook

Бандривский предположил, что туннелеобразные пещеры в Шешорах, Березове и Сукиле были выбиты с целью что-то надежно спрятать от постороннего глаза.

"Для этого была разработана единственно верная в условиях горного ландшафта гидротехническая система, связанная с использованием в неразрывной цепи трех составляющих, две из которых — материальные (камень, вода), а третья — психологическая, потому что боязнь и неприязнь к подобным местам глубоко коренится в нашем подсознании. А преодолеть этот страх — даже ментально сильным натурам — довольно трудно", — отметил археолог.

Однако, по мнению ученых, в определенный период истории в гуцульских Карпатах была создана целостная и хорошо продуманная гидротехническая система туннельного типа, которая могла выполнять чисто утилитарные цели вроде тайников для разнообразных ценностей.

"Будущие исследования, которые потребуют больших затрат труда на расчистку упомянутых тоннелей от завалов, ила и отвода воды, покажут, насколько те или иные предположения были справедливыми", — констатирует исследователь Бандривский.

Карпатские туннели-тайники — что известно

Искусственные туннелевидные пещеры были обнаружены во время археологических исследований, когда петроглифическим отрядом Львовского музея истории религии проводились поиски и фиксация древних наскальных изображений и петроглифов в Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Среднем Березове пещера имеет вид прямого тоннеля длиной до 15 метров, шириной 0,80-1,5 метра и высотой до 2,30 метра. На расстоянии 8 метров от входа есть заполненный водой вход в нижний тоннель, к которому ведут вырубленные в камне лестницы и которые просматриваются до 3,5 метра в глубину под водой. Уровень воды в этом боковом входе-резервуаре начинается с глубины 1,20 метра от уровня пола пещеры.

Пещера, обнаруженная неподалеку от Шешоров в урочище Царица, находится в глубокой расщелине, из которой вытекает ручей. Подход к ней стремительный, с обеих сторон окружен почти вертикальными скалами высотой до 10 метров. Сама пещера имеет вид прямого тоннеля длиной 27 метров и шириной до 1,5 метра, который чуть дальше от входа имеет боковое ответвление в виде тоннеля длиной 6,1 метра. В самой пещере сыро и холодно, с потолка постоянно капает вода, а из глубины тоннеля вытекает источник.

Тоннели возле села Сукиль расположены в нижней части горы в урочище Лавровка, а вершина горы называется Монастырь. Эта пещера открыта еще в 1988 году и тогда же она была обследована работниками Института нефти и газа из Ивано-Франковска. Пещера вырублена в сланцевой породе под толстым (до одного метра) пластом значительно более прочной породы, которая является потолком тоннеля. Входное отверстие в пещеру расположено прямо над поверхностью реки Сукиль и имеет высоту до 1,7 метра. В плане этот тоннель имеет вид соединенных между собой дуг трех узких тоннелей, каждый из которых имеет расширенные залы в местах входа.

Напомним, Фокус писал о пещере Фингала — морской пещере, расположенной на острове Стаффа — необитаемом острове у западного побережья Шотландии. Интересна она тем, что выглядит так, будто дизайнеры тысячелетиями пытаются отрисовать текстуры в видеоигре, но работа продвигается очень вяло.

Кроме того, ученые обнаружили в Австралии пещеру, которая всего на 4 метра больше, чем у предыдущей пещеры-рекордсмена. То есть ее глубина составляет 401 метр.

Как уже писал Фокус, самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее. Длина коридоров в Мамонтовой пещере, которая расположена в США, теперь составляет 676 км.

Также Фокус сообщал, что в Исландии ученые обнаружили огромную искусственную пещеру эпохи викингов. Ученые считают, что эту пещеру в 10 веке использовали для содержания скота.

Напоминаем, что в одной из пещер в Испании ученые нашли "художественную студию" неандертальцев, а также останки животных и людей.