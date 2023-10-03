На Киевщине мужчина разрушил гнездо шершней и поплатился жизнью, — полиция (фото)

Местный житель спилил дерево внутри которого было гнездо шершней. Насекомые его атаковали.

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В Киевской области шершни до смерти закусали мужчину. Он скончался на месте. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел 2 октября села Антонов на Киевщине. Местный житель решил спилить дерево возле водоема.

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Распиливая ствол уже после падения дерева, он наткнулся на гнездо шершней. Насекомые разозлились и атаковали 55-летнего мужчину. От многочисленных укусов пострадавший скончался на месте.

В полиции призвали граждан в случае обнаружения кубл с опасными насекомыми звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания.

Напомним, что в поселке Диканька Полтавской области мужчина покусал правоохранителя во время задержания. В результате чего правоохранитель получил легкие телесные повреждения в виде синяков и укушенных ран.

Ранее сообщалось, что в селе Карповцы Хмельницкой области зеленая обезьяна сбежала из вольера и покусала ребенка.