Резкое похолодание, но сухо: какой будет погода до конца недели (карты)

Второй месяц осени начнется с резкого похолодания, после которого бабьего лета уже ожидать не стоит.

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В Украине резко похолодает: максимальная температура воздуха уже 6 октября достигнет 6-11°С ночью, днем в северных и западных областях 14-19°С, на остальной территории 19-24°С. Дожди возможны только в южной части и в Донецкой и Луганской областях. В Киеве и области переменная облачность, без осадков, ночью от 9-11°С, днем — от 14-16°С. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В связи с развитием циклоничности над странами Балтии значительно снизится давление и пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На Левобережье и в южных областях умеренные дожди, местами в сопровождении гроз. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с.

Карта погоды на 6 октября Фото: Укргидрометцентр

В субботу 7 октября по всей территории страны ожидается переменчивая погода. Кратковременные дожди пройдут в северных областях. На западе и востоке температура не будет превышать 18-19°С днем и 5-9°С ночью. На юге и в Крыму температура воздуха прогреется до 22°С.

Карта погоды на 7 октября Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 8 октября, станет еще прохладнее. Температура воздуха упадет на несколько градусов по всей территории страны и только в Крыму можно ожидать 22°С. Существенных осадков не будет, лишь днем на севере Левобережья местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7°С, в западных областях местами заморозки -3-0°С; днем 7-12°С.

Карта погоды на 8 октября Фото: Укргидрометцентр

"Осень становится глубже, хвосты котов пушистеют, листья на деревьях и градусов на термометрах меньше, одежды на людях и фонариков, как светлячков, темными вечерами больше — соответствующий приходит сезон", — заверила синоптик Наталья Диденко в собственном Facebook.

Ее прогноз погоды также утверждает о резком похолодании в Украине. Завтра, 6 октября, в Украине максимальная температура воздуха, по ее предсказаниям, составит 14-18°С, на юге 19-23°С. Это "очень еще по-человечески", по мнению Диденко. Однако она обращает внимание на особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный и северный ветер.

"Смотрите внимательно, где будете парковать свой или арендованный автомобиль. А вот в Киеве в пятницу ожидается сухая погода с дневной температурой воздуха 15-16 градусов — как раз можно выгулять новый толстенький флис или кремовый длинный тренч", — предупреждает синоптик.

Суббота, 7 октября, в Украине будет свежей, с дождями на севере, в воскресенье — дожди и холодно, прогнозирует метеоролог. И только на юге и юго-востоке задержится более теплая погода.

"Учимся у котов результативно встречать холода и темноту, прижимаемся к теплому и пушистеем)", — рекомендует Наталка Диденко.

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Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Украине наступит бабье лето (видео, карты)

Какую погоду ожидать в октябре

Ранее синоптики сообщили, что среднемесячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы. Однако сейчас метеорологи ошеломили климатической характеристикой октября. Так, среднемесячная температура составляет 6-13°С, в Карпатах — вообще 4-5°С тепла.

Значительным является расхождение в абсолютных максимумах и минимумах температуры в течение месяца: максимум составляет 26-34°С, в Крыму до 35°, в горных районах местами 20-21°С тепла; минимум будет равен — 4-16°С мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23°С мороза, на юге Крыма 0-3°С мороза.

Напоминаем, Фокус рассказал, как долго в Украине продержится бабье лето.

Однако ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал в Фокусе, что погода в октябре начнется с прохладных метеоусловий. По его словам, относительно комфортно будет в светлое время суток, но с наступлением ночи показатели на термометрах будут интенсивно опускаться.