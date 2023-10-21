Грозит до 65 тысяч гривен штрафа: в Одессе молодой человек разорвал флаг Украины (фото)

Парень оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Правоохранители сообщили ему о подозрении в публичном надругательстве над флагом Украины.

Related video

В центре Одессы 18-летний житель Днепропетровской области разорвал украинский флаг, который был установлен на фасаде дома. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел несколько дней назад в центре города. Парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером взял Государственный флаг Украины, который установили на фасаде дома, начал дергать и тянуть его, после чего он порвался. О действиях молодого человека местные жители известили полицейских. Они нашли парня неподалеку от места происшествия и изъяли с фасада дома флаг — вещественное доказательство.

Флаг Украины

Флаг Украины Фото: Нацполиция

Зато молодой человек оправдывал свой поступок алкогольным опьянением, однако его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

"При наличии достаточных доказательств, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины", — сказала старшая следователь отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Анжела Пантелейчук.

Она отметила, что согласно украинскому законодательству парню грозит наказание в виде штрафа в размере от тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 до 68 тысяч гривен — или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Полицейская добавила, что следственные действия продолжаются.

Напомним, 15 октября в Вильнюсе (Литва) мужчины в состоянии алкогольного опьянения сорвали украинский флаг, положили его в мусорный бак и плюнули в него. Позже стало известно, что хулиганами оказались венгерские футбольные фанаты. Правоохранители задержали подозреваемых, однако затем отпустили.

24 сентября в Макарове Киевской области владелица салона красоты оскорбила переселенку из временно оккупированной части Запорожской области и ее мужа-военного за то, что их дети нарисовали украинский флаг на асфальте возле салона. Местные жители стали на сторону переселенки и обрисовали салон своей односельчанки красками.