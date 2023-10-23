Просил никого не обвинять: под Одессой нашли застреленным местного депутата (фото)

По информации местных пабликов, Василий Тимофеев был представителем одесской областной организации партии "Доверяй делам", главой которой является одесский мэр Геннадий Труханов.

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Вчера, 22 октября, в Одесской области застрелился депутат Шабского сельсовета Василий Тимофеев, который был представителем партии "Доверяй делам". Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тимофеев покончил с жизнью в собственном доме, выстрелив себе в голову из незарегистрированного пистолета. На месте происшествия нашли предсмертную записку, в которой депутат просил "никого не обвинять в его смерти".

Что известно о трагедии

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области журналистам уточнили, что погибший — житель Шабо.

"По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", — отметили в пресс-службе регионального главка.

Тимофеев был избран депутатом Шабского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области в 2020 году по спискам областной организации партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова.

Мужчине исполнился 51 год.

Напомним, Фокус писал, что украинские правоохранители расследуют смерть экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты как самоубийство. Бывший чиновник ушел из жизни в возрасте 49 лет, это произошло в одной из киевских больниц 17 сентября.

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