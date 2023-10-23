Просил никого не обвинять: под Одессой нашли застреленным местного депутата (фото)
По информации местных пабликов, Василий Тимофеев был представителем одесской областной организации партии "Доверяй делам", главой которой является одесский мэр Геннадий Труханов.
Вчера, 22 октября, в Одесской области застрелился депутат Шабского сельсовета Василий Тимофеев, который был представителем партии "Доверяй делам". Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Тимофеев покончил с жизнью в собственном доме, выстрелив себе в голову из незарегистрированного пистолета. На месте происшествия нашли предсмертную записку, в которой депутат просил "никого не обвинять в его смерти".
Что известно о трагедии
В Главном управлении Нацполиции в Одесской области журналистам уточнили, что погибший — житель Шабо.
"По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", — отметили в пресс-службе регионального главка.
Тимофеев был избран депутатом Шабского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области в 2020 году по спискам областной организации партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова.
Мужчине исполнился 51 год.
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