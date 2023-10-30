В больнице умерла 38-летняя женщина, которой одновременно пересадили сердце и легкие

Медики подключили ЭКМО-аппарат, который заменяет работу сердца и легких, но спасти украинку не удалось.

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Во львовской больнице умерла 38-летняя пациентка из Киевской области, которым одновременно пересадили донорские легкие и сердце. В Первом медобъединении Львова в Facebook сообщили подробности.

Специалисты рассказали, что у нее произошло острое отторжение организмом донорских органов. У пациентки состояние стремительно ухудшилось. Такие признаки медики фиксировали на вторые сутки после трансплантации.

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Представители учреждения отметили, что даже привлекли ЭКМО-аппарат, который заменяет работу сердца и легких. На раннем этапе было почти невозможным преодолеть острое отторжение одновременно двух органов. Все реанимационные не дали желаемого результата, а усилия оказались напрасными.

"Это большой удар. Нет ничего хуже, чем потерять пациента", — говорится в заметке.

Операция во Львове по одновременной пересадке легких и сердца состоялась впервые в Украине. В больнице объяснили, что у женщины были проблемы от рождения с сердцем. Впоследствии возникли трудности и с функционированием легких. На трансплантацию она ждала 15 лет. Девять месяцев из них ожидала донора в Индии и почти потеряла надежду.

Трансплантация длилась 10 часов. Специалисты отметили, что было чрезвычайно сложно дойти до соответствующего этапа. Легкие и сердце заработали на операционном столе. Донором органов оказался 18-летний парень, который трагически погиб в ДТП.

Напомним, в июле в Украине впервые пересадили сердце ребенку. Маме 4-летнего донора позволили послушать его биение. Операция прошла удачно, а девочка не жаловалась на самочувствие.