У лікарні померла 38-річна жінка, якій одночасно пересадили серце і легені

Медики під'єднали ЕКМО-апарат, який замінює роботу серця і легень, але врятувати українку не вдалося.

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У львівській лікарні померла 38-річна пацієнтка з Київщини, які одночасно пересадили донорські легені та серце. У Першому медоб’єднанні Львова у Facebook повідомили подробиці.

Фахівці розповіли, що у неї відбулося гостре відторгнення організмом донорських органів. У пацієнтки стан стрімко погіршився. Такі ознаки медики фіксували на другу добу після трансплантації.

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Представники установи зазначили, що навіть залучили ЕКМО-апарат, який замінює роботу серця і легень. На ранньому етапі було майже неможливим подолати гостре відторгнення одночасно двох органів. Всі реанімаційні не дали бажаного результату, а зусилля виявилися марними.

"Це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта", – йдеться у дописі.

Операція у Львові щодо одночасної пересадки легенів та серця відбулася вперше в Україні. В лікарні пояснили, що у жінки були проблеми від народження з серцем. Згодом виникли труднощі й з функціонуванням легенів. На трансплантацію вона чекала 15 років. Дев’ять місяців з них очікувала на донора в Індії та майже втратила надію.

Трансплантація тривала 10 годин. Фахівці зазначили, що було надзвичайно складно дійти до відповідного етапу. Легені та серце запрацювали на операційному столі. Донором органів виявився 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП.

Нагадаємо, у липні в Україні вперше пересадили серце дитині. Мамі 4-річного донора дозволили послухати його биття. Операція пройшла вдало, а дівчинка не скаржилася на самопочуття.