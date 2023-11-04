"Начали демонтаж": обелиск в центре Киева "лишают" советской звезды (фото)

На обелиске "Город-герой Киев" уже изменили дату начала Второй мировой войны и демонтировали с него доску с надписью на русском. Теперь с памятника убирают символ СССР.

Related video

В Киеве продолжается декоммунизация — очередной символ СССР "исчезнет" с Галицкой площади. Фото с места событий 4 ноября поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"В столице на площади Победы (ныне Галицкая площадь, — ред.) начали демонтаж советской звезды", — написал он.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Из снимков понятно, что звезду демонтируют с обелиска "Город-герой Киев". Этот монумент был установлен на площади в 1982 году. Он символизирует окончание Второй мировой войны.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Стоит отметить, что Галицкая площадь расположена в Шевченковском районе Киева.

Декоммунизация Киева

Недавно, в сентябре, с обелиска "Город-герой Киев" уже демонтировали звезды, которые были прикреплены на боковых сторонах, и аннотационную доску на русском языке. Кроме того, "1941" заменили на "1939" — год начала Второй мировой войны.

Ранее, 1 августа, в столице демонтировали советские символы с монумента "Родина-мать". Открепленный от конструкции герб СССР решили оставить в музее, его заменил на щите украинский трезуб.

Однако после замены советского герба на трезуб украинцы нашли на "Родине-мать" еще несколько символов СССР. Речь идет о двух звездах, размещенных на мече. В соцсетях предложили считать оружие "трофейным", то есть отобранным у противника в бою.