Облила фекалиями и ударила ведром: жительницу Тернопольщины наказали за нападение на копов

Осужденная находилась в розыске, поэтому к ней наведались правоохранители. Женщина вышла к копам и спровоцировала конфликт, который завершился судебным разбирательством.

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Чертковский районный суд Тернопольской области назначил 1 год условного наказания местной жительнице за то, что она выплеснула ведро фекалий на одного полицейского, а другого избила пустым ведром. Об этом сообщает издание Zaxid, ссылаясь на решение Фемиды.

Поводом для визита правоохранителей к женщине стала ее неявка на судебное заседание по делу о краже из магазина "Эпицентр" в Хмельницкой области. Свое недовольство непрошенными гостями обвиняемая сначала проявила нецензурной бранью, а потом напала на полицейских.

Инцидент произошел 11 февраля 2023 года около 11:00 утра. Полицейские Александр Бромарецкий и Ульяна Спивак пришли во двор дома по адресу регистрации Ирины Дереворез, находившейся в судебном розыске.

Обвиняемая вышла к представителям полиции и начала ссору. После предупреждения полицейских о недопустимости такого поведения с представителями власти, гражданка Дереворез еще больше разозлилась и ударила одного правоохранителя пластиковым ведром по спине.

"В результате своих действий обвиняемая нанесла работнику полиции телесное повреждение в виде синяка на спине, которое по степени тяжести относится к категории легких" , – говорится в приговоре Чертковского районного суда от 27 октября 2023 года.

После этого женщина облила из ведра правоохранительницу неизвестным веществом с резким запахом, а затем набрала в другое ведро фекалии из уличного туалета и выплеснула их второго полицейского.

Суд квалифицировал действия обвиняемой как подпадающие под действие двух статей уголовного кодекса:

оказание сопротивления работникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В суде пострадавшие полицейские не выдвинули против обвиняемой материальных и моральных претензий. Учитывая это, а также признание обвиняемой своей вины и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил Ирине Дереворез наказание в виде одного года испытательного срока.

Напомним, за репосты в "Одноклассниках" пожилую украинку отправили в тюрьму на 5 лет. Женщина поделилась публикациями противозаконного содержания в социальной сети.

Ранее Фокус писал, что в Украине заключенных будут "лечить" Марком Твеном и Наполеоном Хиллом. Народные депутаты решили сократить тюремные сроки за счет чтения правильной литературы. Выйти на свободу можно на год раньше, если 12 лет читать утвержденные Минюстом книги на украинском языке.