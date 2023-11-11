Метель, гололедица и -5 градусов: синоптики рассказали о погоде на завтра (карта)

В некоторых областях порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду. Синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Related video

В воскресенье 12 ноября в Украине ожидается прохладная, дождливая и облачная погода. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в Facebook.

"Облачная погода. Дожди, в центральных, северных областях, ночью и в южной части значительные дожди", — говорится в сообщении синоптик.

В воскресенье будет преобладать юго-западный ветер с переходом в западный, а днем и в северных областях на северо-западный, порывы которого будут достигать 9-14 метров в секунду. По Украине порывы ветра будут 15-22 метров в секунду, в южной, восточной части и в центральных областях — 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем в западных областях будет от 2 до 7 градусов тепла, а в северных — от 4 до 9, на остальной территории ночью 6-11 градусов тепла, а днем 10-15. Однако в Карпатах ожидается значительный снег, местами метель. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на дорогах будет гололедица. Столбики термометров покажут ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем будет около 0 градусов.

Прогноз погоды на 12 ноября

Синоптики объявили II уровень опасности

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 12 ноября в северных, центральных, ночью и в южных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах прогнозируют мокрый снег. Тогда как порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду, объявлен І уровень опасности.

В южных, восточных и в центральных областях порывы ветра будут 25-30 метров в секунду. Синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине 12 ноября

Какой будет погода в Киеве и области

12 ноября в Киевской области, по прогнозу синоптиков, будет облачная и дождливая погода. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы которого будут достигать 9-14 метров в секунду, а днем — 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет 4-9 градусов тепла, в Киеве днем и ночью 7-9 градусов.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

"12 ноября ночью значительный дождь; днем порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине ноября температура воздуха начнет постепенно снижаться. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха считает, что среднемесячная температура последнего месяца будет в пределах 2-7 градусов тепла по всей территории страны.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в ноябре будет прохладно, однако уже в середине месяца ожидается некоторое потепление, которое будет долговременным. По его прогнозу, под конец месяца снова похолодает.