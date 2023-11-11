Хуртовина, ожеледиця та -5 градусів: синоптики розповіли про погоду на завтра (карта)

У деяких областях пориви вітру досягатимуть 25-30 метрів за секунду. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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У неділю 12 листопада в Україні очікується прохолодна, дощова та хмарна погода. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру у Facebook.

"Хмарна погода. Дощі, в центральних, північних областях, вночі й у південній частині значні дощі", — йдеться у повідомленні синоптик.

У неділю переважатиме південно-західний вітер з переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, пориви якого досягатимуть 9-14 метрів за секунду. По Україні пориви вітру будуть 15-22 метрів за секунду, в південній, східній частині та в центральних областях — 25-30 метрів за секунду.

Температура повітря вночі та вдень у західних областях буде від 2 до 7 градусів тепла, а в північних — від 4 до 9, на решті території вночі 6-11 градусів тепла, а вдень 10-15. Проте в Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовина. Вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів покажуть вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень буде близько 0 градусів.

Прогноз погоди на 12 листопада

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що 12 листопада в північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі. У Карпатах прогнозують мокрий сніг. Тоді як пориви вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду, оголошено І рівень небезпечності.

У південних, східних та в центральних областях пориви вітру будуть 25-30 метрів за секунду. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 12 листопада

Якою буде погода в Києві та області

12 листопада у Київській області, за прогнозом синоптиків, буде хмарна та дощова погода. Очікується південно-західний вітер з переходом на північно-західний, пориви якого досягатимуть 9-14 метрів за секунду, а вдень — 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі та вдень буде 4-9 градусів тепла, в Києві вдень та вночі 7-9 градусів.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

"12 листопада вночі значний дощ; вдень пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в другій половині листопада температура повітря почне поступово знижуватися. Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха вважає, що середньомісячна температура останнього місяця буде в межах 2-7 градусів тепла по всій території країни.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в листопаді буде прохолодно, проте вже в середині місяця очікується певне потепління, яке буде довготривалим. За його прогнозом, під кінець місяця знову похолодає.