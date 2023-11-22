В Киеве мужчина приковал себя к малознакомой женщине наручниками и не смог объяснить свой поступок

Мужчина и женщина стояли прикованные, пока не приехала полиция. Ключей от наручников у наглеца при себе не оказалось.

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В Киеве в Соломенском районе мужчина с наручниками подловил малознакомую женщину возле супермаркета и сковал себя и ее наручниками. Пленницу вызволяли патрульные полицейские, а свой поступок правоохранителям киевлянин объяснить не смог. Об этом пишут в соцсетях.

Происшествие произошло на Чоколовском бульваре.

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"К женщине, которая выходила из супермаркета Novus, подбежал мужчина по имени Игорь. Он, без всяких слов, схватил ее и приковал к себе наручниками. Так они и стояли, пока на место не прибыли полицейские", — сообщают в паблике.

В пресс-службе патрульной полиции Киева изданию "Обозреватель" информацию о происшествии подтвердили. Правоохранители сообщили, что пострадавшую после инцидента пригласили в полицию, где она написала на мужчину заявление. На наглеца составили протокол по статье 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

В соцсети сообщили, что женщина визуально знала мужчину, но никакого общего имущества, отношений или еще чего-то, что могло бы побудить сделать мужчину такой поступок — нет. Также выяснилось, что ключей от наручников у мужчины с собой не было, а любые объяснения своим действиям он давать отказался.

Напомним, что в США женщина сбежала от похитителя, который выдавал себя за копа. Мужчина показал женщине свой значок, а затем якобы направил на жертву электрошокер, надел на нее наручники и посадил в машину.

Ранее сообщалось, что 87-летняя пенсионерка отбивалась от грабителя, а потом накормила его. Женщина проснулась рано утром и увидела мужчину, который стоял возле ее кровати без рубашки и с ножом в руках.