"Черти все не успокоятся": в сети возник скандал из-за цветов на могиле в Лавре (фото)

Хризантемы поклонник Столыпина положил тайно, обойдя камеры наблюдения, которых здесь достаточно.

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В Киево-Печерской лавре на могиле Петра Столыпина заметили букет цветов, который стал причиной скандала. Об этом сообщила журналистка Соня Соня Кошкина.

"Могила Петра Столыпина в Лавре. Того самого "самодержца", украинофоба, автора ряда политических репрессий. Которого за все его "деяния" таки застрелили в Киеве (то ли с 10 раза, то ли с 11 — точно не помню). Одним словом, очень "достойный" был человек. Настолько, что на надгробие в Верхней Лавре до сих пор иногда приносят цветы. С "совершенно случайно" "Z"-символикой на обертке", — написала она.

Журналистка отметила, что цветы возложили тайно, обойдя камеры наблюдения, которых здесь достаточно.

"То есть на "случайность" никак не спишешь. Черти все не успокоятся — регулярно о себе напоминают, "метят" территорию", — написала она.

Публикация Кошкиной вызвала возмущение среди пользователей сети.

В комментариях под сообщением подписчики Кошкиной сообщили, что оберточная пленка с символикой Z принадлежит поставщику цветов ZENTOO. Одна из авторов отметила, что фирма-поставщик изменила свой логотип еще в прошлом году.

Кто такой Петр Столыпин

Петр Столыпин — председатель Совета Министров Российской империи проводил жесткую политику на укрепление самодержавия, распустил Думу, ввел военно-полевые суды, ограничивал политические свободы. Будучи русским националистом, вел борьбу с национальными автономиями. Начал аграрную реформу, которая не была доведена до конца. Преследуя украинский язык и культуру, Столыпин рассылал свои циркуляры, в которых приказывал бороться с "идеей возрождения старой Украины и устройства на национально-территориальных началах".

Напомним, что в СНБО заявили, что насильно изгонять монахов и священников УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры никто не будет. Никаких провокаций, которые планирует ФСБ РФ на территории заповедника, Украина не допустит.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре могли работать российские агенты. После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, на территории заповедника начали появляться подозрительные люди.