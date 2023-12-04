Встречался с соратником Орбана: вместо 6 дней нардеп провел 2 месяца за границей, — СМИ

По данным "Схем", нардеп совершил восемь выездов и в общей сложности пробыл за пределами страны 207 дней с начала полномасштабного вторжения России.

Related video

Виталий Борт, депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, направлялся в Венгрию на служебные командировки в апреле и июле 2023 года по согласованию с председателем Верховной Рады. Однако, по данным журналистов проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), он превышал установленные сроки возврата, оставаясь за пределами Украины дольше, чем планировалось.

Согласно информации о пересечении границы, Виталий Борт провел за границей значительное время, совершив восемь выездов и суммарно пробыл за пределами страны 207 дней с начала полномасштабного вторжения РФ. Из полученных отчетов видно, что он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента, который является соратником премьер-министра Виктора Орбана.

Следует отметить, что Борт не ответил на запрос журналистов по поводу пребывания за границей дольше установленных сроков. Подробности указывают, что он покидал Украину 12 апреля и вернулся через месяц, а также выезжал из страны 2 июля и вернулся 30 июля 2023 года.

Важно

Любитель часов за $69 000: нардеп от ОПЗЖ Борт неоднократно летал в Крым из РФ, — СМИ (фото)

По данным журналистов, Виталий Борт отчитывался о трехдневной командировке в Венгрию, однако провел за границей дополнительные 28 и 26 дней в апреле и июле, соответственно, пропустив заседания Верховной Рады. При обращении к депутату за комментарием, он и его помощники не отреагировали на запросы.

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Лоринц Ночо, с кем Борт проводил встречи в своих продолжительных командировках, является невъездным в Украину. Ему был запрещен въезд на три года согласно решению Государственной миграционной службы в 2021 году, по причине агитации за политическую партию в период местных выборов 2020 года, что противоречит избирательному законодательству Украины.

Как отмечает издание, из предоставленных отчетов видно, что Виталий Борт, сообщая о своих командировках, упоминал только одно важное событие — встречу с членом парламента Венгрии. Он не пояснил, почему пробыл за границей дольше разрешенного срока и пропустил работу в сессионном зале Верховной Рады.

Фото: Радио Свобода

Данные о его выездах за границу указывают, что Борт проводил там значительное время, включая 28-дневный новогодний отпуск. Он покидал Украину через пограничный пункт на границе с Венгрией и провел за пределами страны 207 дней с начала вторжения.

Чем известен нардеп Виталий Борт

Ранее стало известно, что после 2014 года Виталий Борт неоднократно ездил в оккупированный Крым вне украинских контрольно-пропускных пунктов, через Россию, игнорируя установленные ограничения въезда и выезда.

Согласно данным о его авиаперелетах из российских баз данных, Борт совершал перелеты из Симферополя в РФ и обратно. Кроме того, мать нардепа получила гражданство Российской Федерации в 2019 году, а его отец имеет номер налогоплательщика в РФ.

Кроме того, по данным журналистов, во время событий Революции Достоинства вызвали негативную реакцию: он поддерживал проведение "референдума о дальнейшей судьбе Донбасса" и называл Революцию "беспределом".

Напомним, 1 декабря пограничники не выпустили Петра Порошенко за границу в командировку, подписанную спикером Верховной Рады. Нардеп сообщил, что собирался посетить Польшу и США. Однако спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что отказ в выезде политика за границу был обусловлен отменой его запланированной командировки.

Служба безопасности заявила 2 декабря, что Петр Порошенко готовился к встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По данным спецслужбы, Кремль планировал использовать эту встречу в своих информационно-психологических операциях (ИСПО).