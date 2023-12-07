"Укрзалізниця" планирует переправлять поезда с фурами через границу с Польшей, — СМИ

У польских таможенников есть замечания по габаритам грузов, а также по наличию в баках фур топлива.

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Контрейлерные поезда с фурами уже стоят на проверке для транспортировки в Украину. Об этом заявил Валерий Ткачев, заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізниця" (УЗ), на встрече с агроэкспортерами в четверг, сообщает "Інтерфакс-Україна".

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Он отметил, что на переходе с Хрубешувом уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные. На них установлены фуры.

Украинская и польская стороны, как он отметил, согласовывают технические вопросы. У польской таможни есть определенные замечания по габаритам грузов, а также по наличию в баках фур топлива.

Представитель УЗ отметил, что эти вопросы сейчас решаются. Украинский государственный центр транспортного сервиса "Ліски" выступит оператором таких грузоперевозок по железной дороге.

"Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", — подчеркнул он.

Чиновник, как говорится в сообщении, подтвердил информацию в распространяемом в интернете видео, на котором зафиксировали, как по железной дороге движутся нагруженные на котрейлерные платформы украинские грузовики. Украинские экспортеры таким образом пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется в течение месяца.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики 6 ноября вышли на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Сообщалось, что организаторы пропускали только один грузовой автомобиль в час. Основные требования — создание отдельных очередей для пустых фур, возвращение разрешений, получение доступа к системе "Шлях" и ужесточение правил перевозок.

Напомним, 6 декабря словацкие перевозчики пригрозили полностью заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. По данным UNAS, перевозчики выразили благодарность министру транспорта Словакии Йозефу Ражу за его вмешательство в решение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков.