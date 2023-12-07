"Укрзалізниця" планує переправляти потяги з фурами через кордон із Польщею, – ЗМІ

У польських митників є зауваження щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

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Контрейлерні потяги з фурами вже стоять на перевірці для транспортування до України. Про це заявив Валерій Ткачов, заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ), на зустрічі з агроекспортерами в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що на переході з Хрубешувом вже є завантажені 23 вагони контрейлерні. На них встановлені фури.

Українська та польська сторони, як він зазначив, узгоджують технічні питання. У польської митниці є певні зауваження щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

Представник УЗ наголосив на тому, що ці питання наразі вирішуються. Український державний центр транспортного сервісу "Ліски" виступить оператором таких вантажоперевезень залізницею.

"Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", – наголосив він.

Посадовець, як йдеться у повідомленні, підтвердив інформацію в поширюваному в інтернеті відео, на якому зафіксували, як залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські вантажівки. Українські експортери у такий спосіб намагаються розв'язати проблему з перетином українсько-польського кордону, що блокується протягом місяця.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники 6 листопада вийшли на акцію протесту та заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Повідомлялося, що організатори пропускали лише один вантажний автомобіль на годину. Основні вимоги – створення окремих черг для порожніх фур, повернення дозволів, отримання доступу до системи "Шлях" та посилення правил перевезень.

Нагадаємо, 6 грудня словацькі перевізники пригрозили повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною. За даними UNAS, перевізники висловили подяку міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за його втручання у вирішення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників.