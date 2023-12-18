Обустроили дома для отдыха на берегу реки в Киеве: что грозит "бизнесменам"

Фигуранты незаконно заняли земельный участок и построили домики для отдыха на берегу реки Десенка, что в столице.

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В Киеве будут судить двух мужчин, которые самовольно обустроили базу отдыха в Деснянском районе. Об этом сообщили в полиции столицы в соцсети Facebook.

Следователи собрали все необходимые доказательства правонарушения и завершили досудебное расследование. За совершенное горе-бизнесменам грозит до двух лет лишения свободы.

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Дело о домиках отдыха в Киеве: что известно

В октябре 2023 года следователи Деснянского управления полиции обнаружили и зафиксировали незаконную деятельность киевлян, которые самовольно заняли земельный участок и построили дома для отдыхающих.

"В ходе расследования полицейские установили, что двое киевлян, с целью прибыли, без разрешительных документов оградили земельный участок на прибрежной защитной полосе реки Десенка и построили на ней домики для общественного питания и отдыха. Фигурантами оказались киевляне, 1962 и 1970 годов рождения", — рассказали в полиции.

Сейчас мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Это правонарушение классифицируют по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — "самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Сейчас обвинительные акты направлены в Деснянский районный суд. Обвиняемым может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, суд передал государству имущество Ривненского военкома Сергея Луцюка, который избил палкой одного из своих подчиненных. Позже выяснилось. Луцюка подозревают в применении насилия и грабеже в отношении подчиненного (ст. 426-1, ст. 186 УК Украины). Также ему предъявлено подозрение в приобретении активов, превышающих его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

Сейчас суд передал имущество Луцюка в Национальное агентство по вопросам выявления активов (АРМА). Стоимость оценивается в 51 миллион 700 тысяч гривен.