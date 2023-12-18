Облаштували будинки для відпочинку на березі річки в Києві: що загрожує "бізнесменам"

Фігуранти незаконно зайняли земельну ділянку та побудували будиночки для відпочинку на березі річки Десенка, що в столиці.

Related video

У Києві судитимуть двох чоловіків, які самовільно облаштували базу відпочинку в Деснянському районі. Про це повідомили в поліції столиці в соцмережі Facebook.

Слідчі зібрали всі необхідні докази правопорушення та завершили досудове розслідування. За вчинене горе-бізнесменам загрожує до двох років позбавлення волі.

Важливо

ДТП із Квітковою: хронологія подій і перша реакція блогерки на рішення суду

Справа про будиночки відпочинку в Києві: що відомо

У жовтні 2023 року слідчі Деснянського управління поліції виявили та зафіксували незаконну діяльність киян, які самовільно зайняли земельну ділянку та побудували будинки для відпочивальників.

"Під час розслідування поліцейські встановили, що двоє киян із метою прибутку без дозвільних документів огородили земельну ділянку на прибережній захисній смузі річки Десенка та побудували на ній будиночки для громадського харчування та відпочинку. Фігурантами виявилися кияни 1962 та 1970 років народження", — розповіли в поліції.

Наразі чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Це правопорушення класифікують за ч. 2 ст. 197-1 і ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — "самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, вчинене групою осіб за попередньою змовою".

Наразі обвинувальні акти скеровано до Деснянського районного суду. Обвинуваченим може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд передав державі майно Рівненського військкома Сергія Луцюка, який побив палицею одного зі своїх підлеглих. Пізніше з'ясувалося. Луцюка підозрюють у застосуванні насильства та грабежі щодо підлеглого (ст. 426-1, ст. 186 КК України). Також йому висунуто підозру в придбанні активів, що перевищують його законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Наразі суд передав майно Луцюка в Національне агентство з питань виявлення активів (АРМА). Вартість оцінюють у 51 мільйон 700 тисяч гривень.