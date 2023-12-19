Житель Одессы "влетел" на круглую сумму из-за пьяной езды на самокате: что произошло

Мужчина поссорился с женой и решил поехать на работу в состоянии алкогольного опьянения. Только одессит выехал на дорогу, как его остановили и предложили подуть в алкотестер.

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В Одессе оштрафовали на 17 тысяч гривен мужчину, который ехал на самокате в нетрезвом состоянии. Об этом 18 декабря сообщили в телеграмм-канале с местными новостями.

Авторы контента прикрепили скриншот переписки с нарушителем. С его слов, ехал на самокате не пьяный, а "выпивший".

"Поссорился с женой. Думал на работу поехать, и меня остановили, когда я выехал на дорогу", — рассказал одессит.

Мужчина признал, что "поступил неправильно", но выразил возмущение относительно размера штрафа.

"Я таких денег сроду не видел", — подчеркнул он.

Скриншот, обнародованный в телеграм-канале Фото: Соцсети

В постановлении Суворовского районного суда Одессы от 14 ноября говорится, что мужчину остановили 12 ноября в 22:20.

Он ехал по одесской улице на электросамокате. Алкотестер измерил в крови "водителя" 1,63 промилле.

На суде одессит признал свою вину. Судья решил взыскать с него штраф "без лишения права управления транспортными средствами, поскольку таковое не получал"

Согласно постановлению нарушитель должен был уплатить 17 тысяч штрафа и еще 536,80 гривен судебного сбора. Сделал ли он это, неизвестно.

Пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области в комментарии УНИАН сообщила, что такие случаи — не редкость. Люди на самокатах чаще нарушают ПДД летом, и на них даже жалуются пешеходы.

"Человек на таком транспортном средстве является участником дорожного движения, как и другие водители", — подчеркнула пресс-служба.

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