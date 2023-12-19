Мешканець Одеси "влетів" на круглу суму через п'яну їзду на самокаті: що сталося

Чоловік посварився з дружиною та вирішив поїхати на роботу в стані алкогольного сп'яніння. Тільки-но одесит виїхав на дорогу, як його зупинили та запропонували подути в алкотестер.

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В Одесі оштрафували на 17 тисяч гривень чоловіка, який їхав на самокаті у нетверезому стані. Про це 18 грудня повідомили у телеграм-каналі з місцевими новинами.

Автори контенту прикріпили скриншот листування з порушником. З його слів, їхав на самокаті не п’яний, а "випивший".

"Посварився з дружиною. Думав на роботу поїхати, і мене зупинили, коли я виїхав на дорогу", — розповів одесит.

Чоловік визнав, що "вчинив не правильно", але висловив обурення щодо розміру штрафу.

"Я таких грошей зроду не бачив", — підкреслив він.

Скриншот, оприлюднений у телеграм-каналі Фото: Соцмережi

У постанові Суворовського районного суду Одеси від 14 листопада йдеться, що чоловіка зупинили 12 листопада о 22:20.

Він їхав одеською вулицею на електросамокаті. Алкотестер виміряв в крові "водія" 1,63 проміле.

На суді одесит визнав свою провину. Суддя вирішив стягнути з нього штраф "без позбавлення права керування транспортними засобами, оскільки таке не отримував"

Відповідно до постанови порушник мав сплатити 17 тисяч штрафу та ще 536,80 гривень судового збору. Чи зробив він це, невідомо.

Пресслужба управління патрульної поліції на Одещині у коментарі УНІАН повідомила, що такі випадки — не рідкість. Люди на самокатах частіше порушують ПДР влітку, і на них навіть скаржаться пішоходи.

"Людина на такому транспортному засобі є учасником дорожнього руху, як і інші водії", — підкреслила пресслужба.

Нагадаємо, 55-річний американець замотав свого песика у чорний пакет та викинув у контейнер для сміття. Тварині вдалося вижити та навіть допомогти шерифу відшукати свого горе-господаря.

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