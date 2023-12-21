Хотел проучить: на Волыни священник связал и держал в гараже 6-классницу

Девочке было сложно дышать из-за скотча, а ее обидчик достал винтовку и прибегнул к угрозам. Позже настоятель храма объяснил свое поведение "плохо контролируемой злостью".

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В Украине наказали настоятеля храма, который удерживал в гараже 6-классницу. Об этом известно из приговора Ковельского горрайонного суда Волынской области от 18 декабря.

Уроженец села Плебановка и священник в городе Ковель вечером 8 июня заметил на территории храма "нарушительницу". Школьница рвала с дерева черешню.

Мужчина подошел к ребенку, схватил ее за руки и силой потянул в гараж. Там он обмотал руки, туловище и лицо девочки скотчем. По данным суда, клейкая лента затрудняла дыхание.

Священник привязал школьницу к "металлической трубе стеллажа" и достал оружие, угрожая "физической расправой". Так он удерживал ее в гараже примерно в течение 15 минут. Затем украинец сам освободил свою жертву и позволил ей выйти с территории храма.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Он объяснил свои действия "чрезмерной и плохо контролируемой злостью", а также желанием "напугать и проучить" ребенка.

В приговоре указано, что мужчина возместил причиненный девочке вред и извинился перед ее родителями.

Во время обысков гаража правоохранители нашли оружие, которым, вероятно, и угрожал священник. Речь идет о пневматической винтовке калибра 4,5 мм "Комета", которая принадлежала "предыдущему настоятелю".

Суд пришел к выводу, что инцидент "имеет в основном ситуативный характер" и мужчина не смог правильно отреагировать на кражу черешни "из-за особенностей своего состояния и нервного истощения".

"Однако, следует отметить, что обвиняемый очевидно осуждает в себе этот выход за пределы адекватности и делает все для того, чтобы исправить ситуацию, объяснился, например, с потерпевшей стороной, что является очень важным", — отметили в приговоре.

В конце концов мужчину признали виновным и приговорили к заключению на два года. Однако его освободили от наказания, назначив испытательный срок на один год.

В местном медиа уточняли, что обвиняемый — это настоятель прихода храма Святой Анны Римско-католической церкви, а пострадавшая — это ученица шестого класса одного из лицеев. В приговоре эта информация, как и их имена, скрыта.

Напомним, в Одесской области разоблачили правоохранителей, которые забирали деньги у наркоторговцев. С одного запуганного преступника они зарабатывали до 10 тысяч долларов.

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