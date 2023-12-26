350 тысяч за 21 килограмм: украинец продавал через интернет набор ценных артефактов (фото)

"Покупателям" предлагалось приобрести котелок Скифского периода и целый комплект инструментов древнего литейщика. По данным прокуратуры, речь идет о "чрезвычайно редкой археологической находке".

Related video

Украинец пытался продать через интернет настоящие артефакты. Деталями 26 декабря поделилась пресс-служба полиции Харьковской области.

47-летний харьковчанин под псевдонимом опубликовал объявление о продаже набора бронзолитейщика. На "предложение" наткнулся руководитель Национального музея истории Украины, который и обратился в полицию.

Во время обыска у "продавца" обнаружили 21 килограмм артефактов. Культурные ценности направили на исследование, а полиция выясняет, откуда они взялись у мужчины дома.

Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет Фото: Национальная полиция Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет Фото: Национальная полиция

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры добавила, что против украинца возбудили дело о незаконном присвоении имущества, которое имеет особую историческую, научную и культурную ценность.

Объявление на интернет-аукционе было таким: "Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес более 21 кг".

Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчина оценил металлические изделия скифского происхождения в 350 тысяч гривен.

"Судя по размещенным фотоизображениям, речь идет о чрезвычайно редкой археологической находке, принадлежавшей древнему мастеру-литейщику. На фотографиях видно более 60 обломков бронзовых орудий и котелок. Среди них есть предметы, несколько похожие на серпы культуры Гава-Голиграды", — отметили в прокуратуре.

Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет Фото: Харьковская областная прокуратура

В ведомстве отметили, что находки подобных артефактов в Харьковской области неизвестны. Аналоги бронзовых серпов также обнаруживали только на западе Украины.

"Уникальность этого сокровища заключается в том, что оно одновременно дает новую информацию о древних технологических приемах, торговых связях и экономическом уровне общества", — добавила пресс-служба.

Напомним, украинец нашел в поле древний артефакт — железный наконечник стрелы.

В центре Киева обнаружили редкий вид грибов — Tulostoma cyclophorum.