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Украина

350 тысяч за 21 килограмм: украинец продавал через интернет набор ценных артефактов (фото)

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Фото: Харьковская областная прокуратура | Найденные правоохранителями артефакты в целом весят более 21 килограмма

"Покупателям" предлагалось приобрести котелок Скифского периода и целый комплект инструментов древнего литейщика. По данным прокуратуры, речь идет о "чрезвычайно редкой археологической находке".

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Украинец пытался продать через интернет настоящие артефакты. Деталями 26 декабря поделилась пресс-служба полиции Харьковской области.

47-летний харьковчанин под псевдонимом опубликовал объявление о продаже набора бронзолитейщика. На "предложение" наткнулся руководитель Национального музея истории Украины, который и обратился в полицию.

Во время обыска у "продавца" обнаружили 21 килограмм артефактов. Культурные ценности направили на исследование, а полиция выясняет, откуда они взялись у мужчины дома.

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Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет
Фото: Национальная полиция
исторические находки, артефакты, история Украины, Скифский период, Скифия, скифы, скифы, скифы Украина, продажа артефактов, аукцион, литейное производство, литейщик по бронзе Fullscreen
Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет
Фото: Национальная полиция

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры добавила, что против украинца возбудили дело о незаконном присвоении имущества, которое имеет особую историческую, научную и культурную ценность.

Объявление на интернет-аукционе было таким: "Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес более 21 кг".

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Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет
Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчина оценил металлические изделия скифского происхождения в 350 тысяч гривен.

"Судя по размещенным фотоизображениям, речь идет о чрезвычайно редкой археологической находке, принадлежавшей древнему мастеру-литейщику. На фотографиях видно более 60 обломков бронзовых орудий и котелок. Среди них есть предметы, несколько похожие на серпы культуры Гава-Голиграды", — отметили в прокуратуре.

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Артефакты, которые украинец хотел продать через интернет
Фото: Харьковская областная прокуратура

В ведомстве отметили, что находки подобных артефактов в Харьковской области неизвестны. Аналоги бронзовых серпов также обнаруживали только на западе Украины.

"Уникальность этого сокровища заключается в том, что оно одновременно дает новую информацию о древних технологических приемах, торговых связях и экономическом уровне общества", — добавила пресс-служба.

Напомним, украинец нашел в поле древний артефакт — железный наконечник стрелы.

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