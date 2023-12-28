Прибегнул к "каскадерским" трюкам: в Днепре подросток сорвался с высоты, когда ухаживал за девушкой

16-летний парень, чтобы привлечь внимание девушки, залез на перила, но сорвался и упал вниз с высоты 3-го этажа.

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В Днепре 16-летний подросток упал с высоты, когда ухаживал за девушкой. В результате этого он получил многочисленные травмы и переломы. Об инциденте сообщает "Днепр областной".

Отмечается, что ЧП произошло со студентом одного из днепровских колледжей. 16-летний парень, чтобы привлечь внимание девушки, прибегнул к "каскадерским" трюкам. Он взобрался на перила лестницы, но не удержался и упал вниз с высоты 3-го этажа.

Девушке пришлось вызывать скорую травмированному ухажеру.

Медики "скорой" диагностировали у подростка политравму — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом ключицы, закрытый перелом бедра и плеча, ушиб шейного отдела позвоночника.

Подростку оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

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