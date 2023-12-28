Вдався до "каскадерських" трюків: у Дніпрі підліток зірвався з висоти, коли залицявся до дівчини

16-річний хлопець, аби привернути увагу дівчини, заліз на перила, але зірвався і впав униз із висоти 3-го поверху.

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У Дніпрі 16-річний підліток впав з висоти, коли залицявся до дівчини. Внаслідок цього він отримав численні травми та переломи. Про інцидент повідомляє "Дніпро обласний".

Зазначається, що НП сталася зі студентом одного з дніпровських коледжів. 16-річний хлопець, аби привернути увагу дівчини, вдався до "каскадерських" трюків. Він видерся на перила сходів, але не втримався і впав униз із висоти 3-го поверху.

Дівчині довелося викликати швидку травмованому залицяльнику.

Медики "швидкої" діагностували у підлітка політравму — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, відкритий перелом ключиці, закритий перелом стегна та плеча, забій шийного відділу хребта.

Підлітку надали першу допомогу та доправили до медичного закладу.

Нагадаємо, що в Київській області сталася ДТП за участю двох машин марки Mercedes, одна з яких — авто швидкої допомоги. В аварії загинула одна людина, ще двох госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що лікарі врятували військового з онкологією на пізній стадії. Через складний випадок медики запропонували бійцю медичну евакуацію за кордон, однак він відмовився.