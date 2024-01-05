С качеством воды не связано: киевлян просят не купаться на Крещение

В коммунальном предприятии объяснили, что проверка пляжей и водоемов нарушений норм не зафиксировала. Однако на Крещение жителей столицы все же призвали воздержаться от купания из-за возможных провокаций ВС РФ.

Related video

Государственное коммунальное предприятие "Плесо" призвало жителей Киева отказаться от купания в водоемах на Крещение. Об этом известно из публикации пресс-службы от 4 января.

В КП отметили, что в условиях войны любые массовые мероприятия и собрания могут быть использованы врагом. Россия или "радикальные группировки" могут устроить провокации, чтобы дестабилизировать социальную и религиозную ситуацию в столице.

"Настойчиво призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", — отметила пресс-служба.

В "Плесо" добавили, что проверили киевские пляжи и водоемы. Они соответствуют санитарным нормам, а показатель радиационного фона не превышает постоянную норму.

Когда в 2024 году празднуют Крещение в Украине?

Крещение — это религиозный христианский праздник, связанный с крещением Иисуса Христа. Ранее его отмечали 19 января, однако по новой традиции Крещение приходится на 6 января.

В прошлом году Фокус собрал в одном материале традиции и приметы, связанные с празднованием Крещения или Крещения Господня.

КП "Киевпастранс" планирует закупить и установить в Киеве в течение 2024 года стеклянные остановки. Всего планируется приобретение 30 таких "современных павильонов ожидания", и государство готово выделить на это более 8 миллионов гривен.