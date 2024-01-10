В Украину придет еще одна волна похолодания: когда ожидать (карта)

В Украине ожидается потепление с 15 января. 10 января в Украине днем температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, рассказали синоптики.

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В Украине ожидается похолодание с 12 января. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Ближайшим холодным периодом будет 12, 13 и 14 января, однако уже преимущественно без -20-ти, разве на крайнем севере. А уже днем 14 и далее 15-го января ожидается потепление", — сказала Наталья Диденко.

Она отметила, что 12 января похолодает, однако "не слишком мощно". Однако уже 15 января температура воздуха повысится. По словам Диденко, самые сильные морозы Украина уже пережила, тогда как дальнейшие температурные колебания "не проблема".

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Снег и морозы до -23 градусов: синоптики озвучили прогноз погоды на 8-10 января (карта)

Прогноз погоды на 10 января

Наталка Диденко отметила, что 10 января температура воздуха повысится. В течение дня находится от 0 до 5 градусов мороза. Ожидается порывистый ветер с северного запада. Синоптик не предусматривает значительных осадков, а на дорогах будет гололедица.

В Укргидрометцентре прогнозируют облачную с прояснениями погоду 10 января. Осадков не ожидается, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег. В Украине будет преобладать северо-западный и западный ветер, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 1 до 6 градусов мороза, в Крыму от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 января

Прогноз погоды в Киеве и области на 10 января

В Киеве 10 января будет без существенных осадков, днем от 0 до 2 градусов мороза, рассказала Диденко.

Синоптики Укргидрометцентра отметили, что в Киевской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ожидается западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха в области днем будет от 1 до 6 градусов мороза. Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.

"10 января на дорогах гололедица. I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — заявили в Укргидрометцентре.

Напомним, 7 января директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что морозная погода может влиять на украинскую энергосистему. По его словам, выборочно в пиковые часы нагрузки на энергосистему в Украине могут применить отключения электричества.