До України прийде ще одна хвиля похолодання: коли очікувати (карта)

В Україні очікується потепління з 15 січня. 10 січня в Україні вдень температура повітря опуститься до 6 градусів морозу, розповіли синоптики.

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В Україні очікується похолодання з 12 січня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

"Найближчим холодним періодом буде 12, 13 та 14 січня, проте вже переважно без -20-ти, хіба на крайній півночі. А вже вдень 14 та далі 15-го січня очікується потепління", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що 12 січня похолодає, проте "не надто потужно". Проте вже 15 січня температура повітря підвищиться. Зі слів Діденко, найсильніші морози Україна вже пережила, тоді як подальші температурні коливання "не проблема".

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Сніг і морози до -23 градусів: синоптики озвучили прогноз погоди на 8—10 січня (карта)

Прогноз погоди на 10 січня

Наталка Діденко зазначила, що 10 січня температура повітря підвищиться. Протягом дня перебувається від 0 до 5 градусів морозу. Очікується рвучкий вітер з північного захожу. Синоптикиня не передбачає значних опадів, а на дорогах буде ожеледиця.

В Укргідрометцентрі прогнозують хмарну з проясненнями погоду 10 січня. Опадів не очікується, лише в північних та східних областях місцями невеликий сніг. В Україні переважатиме північно-західний та західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень від 1 до 6 градусів морозу, в Криму від 0 до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на 10 січня

Прогноз погоди в Києві та області на 10 січня

У Києві 10 січня буде без істотних опадів, вдень від 0 до 2 градусів морозу, розповіла Діденко.

Синоптики Укргідрометцентру зазначили, що в Київській області буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Очікується західний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря в області вдень буде від 1 до 6 градусів морозу. Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.

"10 січня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — заявили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 7 січня директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що морозна погода може впливати на українську енергосистему. З його слів, вибірково в пікові години навантаження на енергосистему в Україні можуть застосувати відключення електрики.