Кабмин запретил свободное пребывание в пограничной полосе Украины: что нужно знать

За нарушение порядка пребывания в пограничной полосе предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 340 до 850 гривен, для юридических лиц — от 1360 до 5400 гривен.

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С 7 декабря 2023 года в Украине вступил в силу новый порядок пребывания в пограничной полосе. Согласно ему, для нахождения в пределах 5 км от линии государственной границы необходимо получить разрешение органа Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Правительством также установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и выполнение работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, вдоль линии госграницы Украины с Россией и Беларусью — шириной до 2 км, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям ГПСУ для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек и коммуникаций.

Изменения предусматривают:

Граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства обладают правом въезда в контролируемый пограничный район, пребывания, проживания или передвижения в его пределах при наличии соответствующих документов, удостоверяющих их личность.

Ограничения, касающиеся свободного въезда, пребывания, проживания, осуществления работ и передвижения в пограничной полосе, распространяются на участок территории шириной 5 км от государственной границы.

Для лиц, планирующих въезд, пребывание и выполнение работ в пределах пограничной полосы, необходимо получение разрешения от соответствующего органа Государственной пограничной службы Украины, ответственного за выполнение задач в данной зоне. Это правило применяется как к физическим, так и к юридическим лицам. Разрешение для лиц в возрасте до 18 лет предоставляется по запросу одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.

Кто должен получить разрешение

Разрешение ГПСУ необходимо всем лицам, независимо от гражданства, которые планируют въехать, находиться, проживать или проводить работы в пределах пограничной полосы. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Как получить разрешение

Для получения разрешения необходимо обратиться в соответствующий пограничный отряд ГПСУ. Обращение можно подать лично, по почте или в электронном виде.

Важно

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К заявлению необходимо приложить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

для юридических лиц — свидетельство о регистрации юридического лица или другой документ, подтверждающий право на осуществление деятельности в пограничной полосе.

Рассмотрение заявления

ГПСУ обязано рассмотреть заявление о предоставлении разрешения и дать ответ не позднее десяти рабочих дней со дня его поступления.

Исключения

Свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и выполнение работ в пределах пограничной полосы не требуется в следующих случаях:

в населенных пунктах;

в местах массового отдыха населения;

в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям ГПСУ для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек и коммуникаций.

Штрафы

За нарушение порядка пребывания в пограничной полосе предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 340 до 850 гривен, для юридических лиц — от 1360 до 5400 гривен.

Напомним, 10 января сообщалось, что пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в реке Тиса, пытаясь незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.