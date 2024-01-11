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Кабмін заборонив вільне перебування в прикордонній смузі України: що потрібно знати

ДПСУ, державна прикордонна служба, кордон, прикордонник
Фото: ДПСУ

За порушення порядку перебування в прикордонній смузі передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для фізичних осіб становить від 340 до 850 гривень, для юридичних осіб — від 1360 до 5400 гривень.

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З 7 грудня 2023 року в Україні набув чинності новий порядок перебування в прикордонній смузі. Згідно з ним, для перебування в межах 5 км від лінії державного кордону необхідно отримати дозвіл органу Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про це повідомили у пресцентрі відомства.

Урядом також установлено спеціальний прикордонний режим і заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і виконання робіт, не пов'язаних з обороною або охороною державного кордону, у межах земельних ділянок завширшки 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суходолі, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, уздовж лінії держкордону України з Росією і Білоруссю — завширшки до 2 км, що надані в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування й утримання інфраструктурних об'єктів, а також утримування інженерних мереж.

Зміни передбачають:

  • Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства мають право на в'їзд у контрольований прикордонний район, перебування, проживання або пересування в його межах за наявності відповідних документів, що посвідчують їх особу.
  • Обмеження щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, здійснення робіт і пересування в прикордонній смузі поширюються на ділянку території завширшки 5 км від державного кордону.
  • Для осіб, які планують в'їзд, перебування та виконання робіт у межах прикордонної смуги, необхідне отримання дозволу від відповідного органу Державної прикордонної служби України, відповідального за виконання завдань у цій зоні. Це правило застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб. Дозвіл для осіб віком до 18 років надається за запитом одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.
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Хто має отримати дозвіл

Дозвіл ДПСУ необхідний усім особам, незалежно від громадянства, які планують в'їхати, перебувати, проживати або проводити роботи в межах прикордонної смуги. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Як отримати дозвіл

Для отримання дозволу необхідно звернутися до відповідного прикордонного загону ДПСУ. Звернення можна подати особисто, поштою або в електронному вигляді.

Важливо
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До заяви необхідно додати такі документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • для юридичних осіб — свідоцтво про реєстрацію юридичної особи або інший документ, що підтверджує право на здійснення діяльності в прикордонній смузі.

Розгляд заяви

ДПСУ зобов'язане розглянути заяву про надання дозволу та надати відповідь не пізніше десяти робочих днів з дня її надходження.

Винятки

Вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і виконання робіт у межах прикордонної смуги не вимагається в таких випадках:

  • у населених пунктах;
  • у місцях масового відпочинку населення;
  • у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік і комунікацій.

Штрафи

За порушення порядку перебування в прикордонній смузі передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для фізичних осіб становить від 340 до 850 гривень, для юридичних осіб — від 1360 до 5400 гривень.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у річці Тиса, намагаючись незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації.