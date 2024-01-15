Работал в структурах СНБО: в Киеве найден мертвым сын топ-чиновника из Буковины

По информации местных журналистов, молодой человек имел IT-сспециальность и работал в структурах Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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Сын одного из высокопоставленных чиновников Черновицкой области совершил самоубийство. Об этом 15 января сообщает местный новостной портал "БукІнфо" со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, молодой человек, который, предположительно, работал в структурах Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он окончил Черновицкий национальный университет с образованием IT-специалиста.

Детали и причины трагедии пока остаются неизвестными.

"Понимая, что информация не официальная и очень чувствительная, редакция решила не обнародовать фамилию чиновника до появления официальной информации правоохранительных органов", — пишут местные журналисты.

В полиции Киева пока не комментировали случившееся.

Напомним, 10 января сообщалось, что экс-замгенпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь нашли мертвыми в Киеве. В полиции сообщили, что тела женщин не имели внешних признаков насильственной смерти, а их квартиры были заперты изнутри. По версии следствия, смерть наступила в разное время — около двух месяцев назад у матери и приблизительно три недели назад у дочери.

12 января сообщалось, что судмедэксперты не смогли определить причину смерти Ольги Колинько и ее дочери из-за гнилостных изменений.